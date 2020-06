Fostul prefect de Suceava, Mirela Adomnicăi, se va suspenda de la șefia Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, începând cu data de 1 iulie, pentru a se implica în campania electorală pentru viitoarele alegeri locale. Ea este candidata PSD la președinția Consiliului Județean. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Mirela Adomnicăi a declarat: „Sunt oficial desemnată candidat al Organizației PSD Suceava la președinția Consiliului Județean și urmează să mă suspend din funcția de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, astfel încât de la data de 1 iulie să-mi pot asuma pe deplin și toate discuțiile și cu dumneavoastră, presa, și cu cetățenii în ceea ce privește această candidatură și intențiile Organizației PSD Suceava. Până la urmă, și planul, strategia pe care le avem pentru județ”. Întrebată care va fi primul lucru pe care-l va face dacă va deveni șef al administrației județene, Mirela Adomnicăi a răspuns că le va mulțumi sucevenilor pentru încrederea acordată și le va promite că nu îi va dezamăgi.

