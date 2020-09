Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava a acordat un interviu în care a declarat că dezbaterea publică începută în această campanie nu mai poate fi oprită și-i invită pe suceveni să vină la vot pentru a schimba conducerea județului.

Se termină astăzi campania electorală pentru alegerea reprezentanților administrației locale. Care a fost, pentru dumneavoastră, ce a contat pentru dvs. cel mai mult în această campanie?

A fost o campanie foarte diferită de cele anterioare, iar ceea ce a contat, pentru mine, cel mai mult a fost întâlnirea cu sucevenii. Am străbătut județul în lung și-n lat, am stat de vorbă cu mii de suceveni, care m-au întâmpinat cu deschidere, căldură și interes față de viitorul județului. La începutul campaniei, am afirmat că fiecare localitate va fi centrul județului. Am încercat, în toată această perioadă, să demonstrez adevărul acestui principiu. Sper că am reușit.

Unde se situează, astăzi, județul Suceava în raport cu alte județe?

Vedeți, campania electorală este un prilej de a spune public lucruri pe care sucevenii au nevoie să le audă, dar pe care actuala conducere a județului nu le spune. Gheorghe Flutur a ignorat cu bună știință problemele reale ale oamenilor, producând o agendă publică falsă, centrată pe propriile sale interese. Ca om, din poziția de prefect, am avut cunoștință de aceste probleme, m-am simțit datoare să le exprim public. Unul dintre obiectivele campaniei a fost acela de a spune cu voce tare ceea ce s-a spus numai șoptit. Am spus că ceea ce s-a întâmplat la Suceava, la începutul pandemiei, n-a fost o întâmplare, că s-au făcut greșeli mari, inclusiv de la nivelul cel mai înalt al județului, și că cineva trebuie să răspundă pentru asta. Am spus toate aceste lucruri, observând în același timp că dorința de a pune batista pe țambal este foarte mare. Este însă evident că, dacă vrem, în viitor, să evităm astfel de situații de criză, trebuie să privim realitatea în față. Ceea ce s-a întâmplat la Suceava nu reprezintă un subiect electoral, ci o temă de care se leagă profund viitorul orașului Suceava și chiar al județului. Este absolut necesar să concepem o strategie de relansare a județului. Nu cred însă că actualii conducători au legitimitatea să facă acest lucru. Suceava are nevoie de un nou drum, cu oameni noi.

De ce credeți că o schimbare a conducerii ar relansa județul?

M-ați întrebat unde se situează Suceava în raport cu alte județe. Dacă avem în vedere potențialul, suntem pe unul dintre primele trei, patru locuri din țară. Județul Suceava are un potențial imens: economic, social, istoric, turistic. Cifrele arată însă că ne aflăm, la mulți indicatori, printre ultimele județe din țară. Știu că e greu să acceptăm acest lucru, că mândria noastră de suceveni este rănită. Dar adevărul care trebuie să fie spus e că suntem ultimii în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, suntem ultimii în privința nivelului salarizării, suntem un județ condus după planurile schimbătoare ale un tătuc, nu după o strategie realizată de profesioniști. Dacă ne uităm la master plan-ul de autostrăzi, arătăm bine. Din păcate, realitatea arată diferit în teren. Suntem mândri că suntem suceveni. Și eu sunt mândră, dar n-ar fi bine dacă am avea și ceva mai mulți bani în buzunare? Cred că ar fi bine, iar ceea ce spun nu e populism, este chiar problema principală cu care se confruntă sucevenii. Nivelul de trai este scăzut pentru că actuala conducere nu s-a preocupat de dezvoltarea economică a județului, dimpotrivă. Chiar în timpul campaniei, una dintre firmele cele mai mari din județ, care activa la Vatra Dornei, a închis porțile și s-a relocat. În loc să vină investitori la Suceava, pleacă. Aceasta este consecința directă a acțiunii, mai exact a lipsei de acțiune a actualei conduceri a județului. Iată de ce este nevoie de o schimbare. Acum.

Ce doriți să le transmiteți sucevenilor înaintea votului din 27 septembrie?

În primul rând, vreau să le mulțumesc pentru căldura cu care m-au întâmpinat și receptivitatea la problemele ridicate de mine. Sunt convinsă că această campanie electorală a redeschis spațiul dezbaterii publice și că, din acest punct de vedere, nu mai există loc de întoarcere. Județul trebuie să meargă înainte, iar oamenii au înțeles acest lucru. În al doilea rând, vreau să le transmit tuturor sucevenilor că este foarte important să vină la vot. Singura cale prin care putem duce județul Suceava pe un alt drum este să venim la vot. Știu că situația este una dificilă, dar, dacă suntem atenți, dacă respectăm regulile, putem vota în siguranță. Cu cât vom veni mai mulți la vot, cu atât Suceava va avea o șansă de schimbare mai mare. Cei care au condus, până acum, județul ne-au arătat ce-au putut. E destul. E timpul pentru Suceava!