”Ultimii patru ani de zile de conducere județeană a însemnat o lipsă de viziune și o lipsă de coordonare în ceea ce privește dezvoltarea economică a județului”. Afirmația a fost făcută de candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, Mirela Elena Adomnicăi, în cadrul unei conferințe de presă în care l-a avut drept țintă pe contracandidatul său actualul șef al administrației județene, Gheorghe Flutur. Adomnicăi a pezentat câteva cifre făcute publice de Institutul Național de Statistică care arată că județul Suceava se plasează în coada clasamentului la mai multe capitole. ”Încă din luna iulie Institutul Național de Statistică în raportarea făcută a plasat județul Suceava pe ultimul loc în ceea ce privește veniturile salariale. Am văzut apoi o hartă națională care cumulând trei indicatori venituri salariale, rata șomajului, numărul de pensionari raportat la numărul de populație și persoane active am văzut că suntem pe locul 41 din 43. După noi mai este doar Buzăul și Teleormanul. De asemenea situația la nivelul județului Suceava unde avem o populație rezidentă de peste 600.000 angajați sunt puțin peste 100.000. Din acești puțin peste 100.000 de angajați 25% înseamnă angajații în sistemul bugetar. Aceasta este situația în prezent la nivelul județului Suceava iar din perspectiva PIB-ului județean care înseamnă valoarea totală a serviciilor și bunurilor produse suntem din nou în clasamentul inferior undeva pe lângă Botoșani, Vaslui și Teleorman”, a arătat Adomnicăi.

Aceasta a subliniat că în ultimii patru ani nu au fost accesate fonduri europene prin Consiliul Județean și nu a existat o strategie implementată în mod unitar și coordonată în ceea ce privește administrația publică locală ”ci dimpotrivă discreționar și pe criterii politice în ceea ce înseamnă alocare de fonduri și sprijin către unitățile administrativ teritoriale”. ”Întrebarea se pune în mod firesc este: e posibil ca aceeași cu conducere în continuare lucrurile să se schimbe în bine în condițiile în care asistăm la o încărcătură a datoriei naționale pentru că actualul guvern se împrumută cu o viteză de 800-1000 de euro pe secundă?”, a spus social democrata. Aceasta crede că preocuparea tuturor, a candidaților dar mai ales a celor care acum se află la pârghiile de conducere județene ar trebui să fie îndreptată spre găsirea de soluții pentru relansarea economică a județului. ”În primul rând pentru reabilitarea imaginii pentru că această carantinare în premieră la nivel național a lovit și mai puternic agenții economici iar unii se îndreaptă către faliment ceea ce înseamnă o creștere exponențială și a ratei șomajului. Dincolo de accesarea de fonduri europene pe care nu am văzut-o până acum și pe care nici nu o văd luată în calcul în ceea ce privește perioada următoare. Apoi atragerea de investitori în acest județ pentru că nu am văzut nici parteneriate publice private care să funcționeze. Dimpotrivă în ultima perioadă am văzut investitori care pleacă din acest județ unde cei mai mari angajatori la această dată sunt Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean”, a mai spus Mirela Elena Adomnicăi.