Fostul prefect Mirela Adomnicăi va candida din partea PSD pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, la alegerile locale de anul acesta. Potrivit unui comunicat de presă al PSD Suceava, astăzi s-au finalizat întâlnirile Comitetului Executiv Județean PSD la care membrii acestui for decizional au validat propunerile formulate de Biroul Permanent Județean PSD referitoare la desemnarea candidaților pentru funcțiile administrației publice locale.

Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean a fost validată candidatura fostului prefect Mirela Elena Adomnicăi. „Alegerea dumneaei a fost fundamentată pe pregătirea profesională a domniei sale în domeniul juridic, pe experiența sa profesională ca director al unor instituții județene, ca parlamentar și mai ales ca prefect al județului Suceava.

În mandatul pe care l-a avut în acestă funcție, doamna Mirela Adomnicăi a gestionat cu pricepere problemele județului, confruntându-se deseori cu necesitatea de a gestiona situații dificile, nemulțumiri sociale, incendii, inundații dar a demonstrat și o preocupare intensă pentru sprijinirea primarilor și rezolvarea problemelor administrațiilor locale”, se arată în comunicatul de presă al PSD Suceava.