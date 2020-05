La 38 de ani. Mirela Vaida se poate considera o femeie împlinită și fericită. Are o familie perfectă cu trei copii și un soț iubitor, casă în pădure, job bine plătit la Antena 1, iar recent și-a schimbat și mașina. După doar 3-4 ani, s-a plictisit de superbul Audi Q7 roșu, primit în dar de la soț, și și-a luat altul nou, gri, notează click.ro.

Recunoaște că este mare iubitoare de mașini și că autoturismul este pentru ea un mijloc de etalare a poziției sociale. „Altfel, ne-am mulțumi toți cu o bicicletă”, a declarat prezentatoarea tv într-un interviu pentru autoexpert.ro, conform sursei citate. „Mașina este în primul rând un mijloc de transport, pentru că altfel nu prea poți funcționa, o modalitate de etalare a poziției sociale, dar și o chestiune de lifestyle, pentru că îți face viața mai ușoară, îți dă un anumit confort. Crește și respectul de sine atunci când știi că conduci o mașină care întoarce capetele pe stradă. E ca și atunci când mergi la brațul unei femei frumoase. Mașina scumpă în concepția poporului român care vine după foarte mulți ani de sărăcie și de cenzură, înseamnă o evadare. Fac orice, fac rate, n-avem ce mânca, dar ne luam o mașină scumpă. Nu sunt de acord cu lucrul asta, chiar dacă și eu conduc o mașină scumpă, însă la mine sunt mult mai multe motive pentru care fac lucrul”, a mai spus ea în cadrul interviului, potrivit sursei citate.

