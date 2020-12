Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena 1, Mirela Vaida, 38 de ani, îşi trăieşte viaţa pe bandă rulantă. A sărbătorit deja trei Revelioane la filmările pentru Sărbători, iar acasă nu are timp prea mult pentru ea, deoarece găteşte zilnic şi se ocupă de educaţia celor trei copii ai săi. Cum face faţă tuturor provocărilor din viaţa sa, vedeta a povestit într-un interviu exclusiv pentru Click!.

Mirela, cum eşti acum? Ai filmat pentru Revelionul de la Antenă. Cum a fost? La ce să se aştepte telespectatorii tăi fideli?

Am filmat pentru Revelionul de la Antena 1, am filmat şi pentru un Revelion la Antena Stars, care începe după miezul nopţii, şi am filmat şi ediţia specială din 31 decembrie a emisiunii Acces Direct. Practic, eu am sărbătorit deja de vreo trei ori trecerea în noul an.

Le spun telespectatorilor să se aştepte la ce facem noi în fiecare an, adică aducem cele mai îndrăgite vedete, facem tot felul de giumbuşlucuri, ne distrăm.

Îţi mai aduci aminte primul tău job?

Primul meu job, dacă putem să îi spunem aşa, a fost să cânt la nunţi şi la evenimente private. Eram în clasa a 11-a, aveam 18 ani, în weekend mergeam cu Victor şi cu Laura Lavric la Iaşi şi cântam. Aceia au fost primii mei bani. Fiind fată de liceu eram extrem de fericită să am bănuţii mei. Căci eu câştigam din patru evenimente cât mama într-o lună la serviciu.

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/clasa-11-cantam-la-nunti-castigam-cat-mama-intr-o-luna