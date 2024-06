Marii castigatori ai celor doua tabere in Anglia oferite de Mirunette in cadrul Mirunette Language Competition – Editia 2024– au fost desemnati sambata, 1 Iunie 2024, in cadrul festivitatii de premiere de la Opera Comica pentru copii din Bucuresti. Evenimentul a fost plin de emotii si toti finalistii au urcat pe scena pentru a-si primi diplomele si premiile in aplauzele parintilor, profesorilor si ale echipei Mirunette.

Concursul reprezinta o oportunitate pentru toti tinerii talentati si ambitiosi de a-si valorifica cunostintele de limba engleza si de a face un prim pas catre descoperirea unei culturi bogate in mediul international oferit de o tabara in Anglia! Mirunette Language Competition pune pentru al XII-lea an la rand elevi din toata tara in fata unor probe variate ce le testeaza atat aptitudinile de comunicare in limba engleza, cat si spontaneitatea si imaginatia, motivandu-i sa castige. Cei mai multi participanti au sustinut cu aceasta ocazie primul lor interviu. Desemnarea castigatorilor a fost dificila avand in vedere competitia extrem de stransa, acest lucru sporind meritul finalistilor si mai ales al castigatorilor.

Mirunette Language Competition inseamna o experienta de viata de care cu siguranta elevii participanti isi vor aminti cu multa bucurie. Suntem fericiti ca avem ocazia in fiecare an sa cunoastem elevi motivati, cu un nivel excelent al limbii engleze dar si profesori dedicati, sustinatori ai educatiei de elita!

Castigatorii premiilor I vor beneficia gratuit de o tabara internationala de limba engleza vara aceasta, cu destinatia Marea Britanie. Astfel, Isabela Maria Sarbu (categoria 10-13 ani) de la Colegiul Pedagogic Stefan Odobleja va merge in tabara de grup la Oxford si Alexandra Furdui (categoria 14-17 ani) de la Colegiul National Decebal Deva va merge in tabara de grup tot la Oxford.

Locul II la categoria 10-13 ani Paula Postaru si Sara Ioana Dumitrascu, iar la categoria 14-17 ani de Erik Ionescu. Pentru locul III am avut cate 2 castigatori la fiecare categorie de varsta. La categoria 10-13 ani: Sofia Filip din Braila si Stefan Ionut Tolea din Lehliu Gara. La categoria 14-17 ani: Teodora Mateescu din Bucuresti si Erica Maria Grigori de la Colegiul Ion Creanga ,Bucuresti.

La categoria profesorilor, Mirunette a oferit premiul I doamnei profesoare Sugar Lavinia, ce preda limba engleza la Scoala 112, din Bucuresti. Doamna profesoara va beneficia de asemenea de o experienta internationala, insotind un grup de elevi intr-o tabara in Marea Britanie in vara anului 2024!

Toti finalistii au fost premiati de catre partenerii concursului, carora le multumim pentru sustinerea extraordinara si pentru entuziasmul de care au dat dovada ca de fiecare data. Printre premii se numara: examene gratuite de limba engleza (Cambridge) de la British Council, bilete la Destiny Park Bucuresti, bilete Dino Parc Rasnov, Mina Museum Bucuresti si bilete Castel Cantacuzino Busteni.

Festivitatea de Premiere s-a desfasurat la Opera Comica Pentru Copii, Bucuresti.

La editia din acest an, 2320 de elevi au intrat in competitia pentru tabara in Marea Britanie. Dintre acestia, 1076 au ajuns in etapa a II-a, urmand apoi ca doar 31 de finalisti sa fie admisi in etapa finala a Mirunette Language Competition. Cei 31 de finalisti au venit din aproape 30 de orase ale tarii: Bucuresti, Timisoara, Prunisor, Sighisoara, Targu Neamt, Focsani, Lunca Cetatuii, Stefanesti, Buzau, Pitesti, Dumbraveni, Targu Mures, Pucioasa, Dumbrava, Fantana Mare, Piatra Neamt, Vulturesti, Targoviste, Braila, Ploiesti, Rm Valcea, Bacau, Tulcea, Tecuci, Hateg, Fieni,Deva.

Felicitari celor de pe podium si tuturor finalistilor pentru ambitia, perseverenta si curajul de care au dat dovada. Ca in fiecare an, comisia de evaluare a avut misiunea dificila de a alege castigatorii dintre multi elevi foarte bine pregatiti la limba engleza. Toti au demonstrat ca au cunostinte solide, creativitate si o atitudine dezinvolta!

Sunteti curiosi sa ii cunoasteti pe finalistii Mirunette Language Competition 2024? Va invitam sa accesati albumul foto aici.

Isabela Maria Sirbu si Alexandra Furdui, castigatoarele premiului I al acestei editii, vor merge in aceasta vara in tabere internationale oferite de Mirunette Education, organizatorii acestui concurs. Taberele se desfasoara in campusurile unor colegii sau universitati renumite din Marea Britanie si includ cursuri de limba engleza, program interactiv de activitati distractive si excursii la obiective turistice faimoase. Participantii la astfel de tabere socializeaza si se imprietenesc cu alti copii de varsta lor din tari ca Germania, Italia, Franta, Spania, Rusia, Japonia, Mexic sau Brazilia! Mai multe informatii despre taberele internationale, dar si feedback-ul participantilor la astfel de programe se gasesc pe site-ul www.mirunette.ro. Taberele internationale Mirunette sunt concepute astfel incat sa imbunatateasca nivelul de limba straina dar si abilitatile sociale, spiritul critic si increderea in fortele proprii.

