Primarului municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a făcut o mișcare surprinzătoare în acest zile, mișcare care va avea un efect pozitiv în rândul populației. Mai exact, la propunerea sa Consiliul Local Rădăuți a aprobat suspendarea contractulului de asociere cu operatorul regional de apă și canalizare ACET. Tătar a declarat că Primăria Rădăuți a ieșit din asocierea cu ACET, pentru ca locuitorii orașului să nu mai plătească pierderi de 60%. El i-a asigurat pe rădăuțeni că noua societate care va gestiona acest serviciu va reduce facturile, „iar pierderile uriașe pe care am fost nevoiți să le achităm către ACET vor deveni istorie”. ”ACET s-a dovedit o adevărată căpușă pentru întreg orașul și vreau să le mulțumesc aleșilor locali care au aprobat ieșirea din asociere. De asemenea, vreau să-i asigur pe rădăuțeni că noua societate care va gestiona acest serviciu va reduce facturile, iar pierderile uriașe pe care am fost nevoiți să le achităm către ACET vor deveni istorie. Am propus ieșirea din asocierea cu ACET după ce un număr foarte mare de cetăţeni şi-au exprimat nemulțumirea vizavi de serviciile de foarte slabă calitate care vizau furnizarea de apă potabilă și colectarea apelor uzate”, a explicat Tatar.

El a arătat că nemulțumiri mari au fost legate și de modul în care ACET efectuează intervențiile din oraș care nu s-au soldat și cu refacerea carosabilului, așa cum era stipulat în contract. „Un articol al contractului stipula că oricine execută lucrări pe amplasamentul și în vecinătatea părților componente ale Sistemelor Publice este obligat să aducă la starea inițială conductele și lucrările aferente acestora (de exemplu aducerea la adâncimea de pozare a conductei și aducerea la cotă a drumului și tuturor lucrărilor conform cotei drumului anterior). Or, acest articol a fost încălcat la toate lucrările de reparație și întreținere a instalației efectuate de ACET, nici una din lucrările de aducere la cotă nefiind conformă, în urma realizării lucrărilor existând denivelări și surpări în timp ale zonei de intervenție”, a arătat primarul. Direcția Tehnică a Primăriei Rădăuți a consemnat că ”eficiența serviciului prestat de Operator este nesatisfăcătoare ”mai ales din cauza faptului că facturarea include o cotă de pierdere de 60% din valoarea prețului plătit de beneficiarii direcți ai serviciilor de furnizare apă, aceștia neavând program de detectare a scurgerilor și reducere a apei nefacturate, lipsa acestora având un impact major în evaluarea performanțelor Operatorului”.