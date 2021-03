InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania a incheiat un Parteneriat Strategic cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in preajma zilei de 15 Martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor.

Semnarea Protocolului a avut loc la sediul InfoCons unde au fost prezenti domnul Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania, noua conducere a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor respectiv domnul Presedinte Claudiu Daniel Dolot, domnul Paul Silviu Anghel – Director General si domnul Codrut Zbagan – Director Cabinet Presedinte.

Obiectul Protocolului consta in consultarea si sustinerea reciproca in initierea si derularea de Programe si Campanii de Educare si Informare a cetatenilor in calitate lor de consumatori cu implicatii puternice la nivel social, in special din perspectiva protectiei consumatorilor.

InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania (www.infocons.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Prin semnarea Protocolului, cele doua entitati confirma o colaborare indelungata si se angajeaza institutional sa o dezvolte pe multiple planuri, in beneficiul cetatenilor consumatori din Romania.

“Un nou Parteneriat cu o9atitudine, incheiat in luna dedicata protectiei consumatorilor, pe 15 Martie vom celebra Ziua Mondiala a Protectiei Consumatorilor. Prin incheierea acestui nou Parteneriat vom dezvolta proiecte comune la standarde europene cat si implementarea unei Strategii Nationale de Protectia Consumatorilor, toate acestea pentru educarea, informarea si apararea drepturilor consumatorilor din Romania.” Sorin Mierlea, Presedinte InfoCons.