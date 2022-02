Pe un câmp din zona orașului Siret a aterizat astăzi un elicopter Sikorsky UH-60M Blackhawk al armatei americane de unde a preluat patru soldați. Aceste mișcări apar pe un filmuleț postat de pe pagina sa de socializare, de rădăuțeanul Ion Nicoale Maloș, care trăiește în Dublin, filmulețul fiind realizat de Ligia Breabăn. Cel mai probabil elicopterul s-a îndreptat spre baza militară americană de la Kogălniceanu. Nu se cunosc mai multe informații legate de această situație interesantă.

Link video: https://www.facebook.com/suceavanews/videos/308539867976164