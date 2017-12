Arhipelago, Asociația Creierului Iași și Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii (APEC) organizează o ediție specială a unei Misiuni Economice sub egida Afaceri.ro în Statele Unite ale Americii, de această dată în Texas: Houston, Austin și Dallas. Aceasta se va desfășura în perioada 9 – 20 martie 2018, fiind dedicată valorificării potențialului de colaborare dintre România și statul Texas și având ca obiectiv organizarea de întâlniri cu persoane cheie din companii, universități, spitale și instituții publice.

Evenimentul se adresează în special antreprenorilor și specialiștilor din domeniile Medicină, IT, Academic, Agricultură și Zootehnie, Aeronautică, Inginerie, Petrol și Gaze, Științific și Marketing, dar și reprezentanților administrației publice. Misiunea este totodată dedicată tuturor celor care intenționează să obțină acces pe piața americană, să înțeleagă specificul derulării afacerilor cu SUA și/sau să atragă investiţii și know how din Statele Unite ale Americii.

În cadrul acestei misiuni economice delegații vor participa la o serie de întâlniri, vizite de lucru și prezentări de documentare în locuri precum: centre medicale (Centrul Medical Texas, Spitalul MD Anderson, Spitalul Hermann etc.), instituții de învățământ superior (Universitatea Rice, Universitatea Texas, Universitatea de Medicină Baylor etc.), alte organizații și companii (Primăria Houston, NASA Johnson Space Center, Expoziția Houston Livestock, alte companii texane renumite etc.).

Marius Alexa, fondatorul Afaceri.ro: „România are nevoie să se recordeze la economia Statelor Unite și prin prisma accesului întreprinzătorilor români pe această piață. Am ales Texas deoarece există un potențial real de colaborare, uși deschise, industrii specializate unde pot fi găsite interese complementare și, nu în ultimul rând, o comunitate românească entuziastă.”

Persoanele interesate să afle mai multe detalii despre această misiune economică sunt invitați să acceseze pagina oficială – http://www.afaceri.ro/afaceri-ro-texas-2018-economic-mission/ – sau să contacteze organizatorii la evenimente@arhipelago.com.

Despre

Misiunile economice Afaceri.ro sunt derulate cu scopul de a ajuta companiile românești cu potențial de internaționalizare. Acestea le oferă participanților oportunități de a explora piețe externe, de a înțelege mecanismele de pătrundere pe noi piețe a produselor românești, de a lega contacte potențiale ce se pot transforma în afaceri profitabile. Acest program are la activ reușite concrete și rezultate pe multiple planuri. Până în acest moment au fost realizate misiuni economice în Beijing, Shanghai, Tel Aviv, Viena, Expo Milano, Chișinău, Cernăuți, Bălți, Oslo, Odesa, Londra, Southampton, Las Vegas, San Francisco, New York, Expo Astana Kazahstan, Moscova, Vladivostok, Hong Kong și Macao.