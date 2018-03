Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Shopping City Suceava, Asociaţia „Alecs Group”, în parteneriat cu M Style Dance Studio, Palatul Copiilor Suceava, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, și, Alka România, au organizat pe 24 martie 2018, Concursul judeţean „Miss & Mister Bucovina” ediţia a VII-a la Shopping City Suceava.

Concursul a fost organizat cu ocazia aniversării a 11 ani de activitate „EUROACTIV” Suceava, ce a constat în desfăşurarea fazei pe judeţ cu perechile finaliste care au obţinut titlul de Miss & Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din judeţ.

S-au prezentat un număr de 11 perechi din 13 unități școlare: Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” – Liteni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Tehnic „Petru Musat” – Suceava, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul Naţional „Petru Rareş” – Suceava, Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” – Suceava, Liceul Tehnologic „Oltea Doamnă” Dolhasca, Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzache” – Rădăuţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, Colegiul de Informatică „Spiru Haret” – Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

În pauzele concursului ne vor încânta elevii Palatului Copiilor coordonaţi de doamna profesoară Mirela Duminică de la Cercul de dans, dansuri stilizate prezentate de elevii Ansamblului Kolomeica al Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” din Siret coordonat de doamna prof. Zirca Ianoș, prezentare de coafuri și scenetă de teatru ”mașina timpului” prezentată de elevii Colegiului tehnic ”Petru Mușat” Suceava.

Probele concursului au fost: defilarea în ținute de zii și prezentarea concurenților, proba de dans, proba de perspicacitate, şi prezentarea ţinutelor de seară presărată cu întrebări de cultură generală.

Acest concurs nu s-ar fi realizat fără sprijinul unor sponsori: Shopping City Suceava, Alka Bucureşti, Padrino Suceava, S.C. Luxuri Bride To Be Suceava, S & O Group, Alin For You, M Style Dance Studio, Tipografia PromoArt, Grup Muşatinii Suceava, Florăria Iris Suceava, HelDent Suceava, Gravexpert, Sport Center Suceava, Make-up realizat de: Mădălina Morariu, Anca Axente, Raluca Filimon, Ana Maria Iarmenco, Dida Andreea Dănilă, Adriana Belmega, Vanesa Mihețiu, Hairstyle realizat de: Salon Queen Elisabeta, Irina Salon, Old Glory, Elena Ignea, Dorina Popa, Irina Ștefania, Salon Paris, Denisa Hairstyle Concept & Beauty. Fotografi: Vali Şoldan, Mircea Ene și Alex Macoveiciuc.

Ținuta prezentatoarei a fost asigurată de Concept Store.

Toţi concurenţii şi ceilalţi elevi care au prezentat momente în cadrul acestui eveniment au primit cadouri din partea Alka, premii ce au constat în vouchere din partea Shopping City Suceava și Hel Dent, Sport Center.

Juriul concursului judeţean a fost compus din:

1.preşedinta juriului: prof. Loredana-Mihaela Ceică – de la IŞJ Suceava;

2. Narcisa Daniela Ştefănecu – președinta Asociației „EUROACTIV” Suceava;

3. Beatrice Choleva – director la Palatul Copiilor Suceava;

4. Doamna Ioana Solovăstru de la Bride 2 Be;

5. Robert Catargiu de la M Style Studio Suceava;

6. Ciprian Harja de la Alka România.

Clasamentul final al concursului a fost prezentat de doamna prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – preşedinta Asociației ”EUROACTIV”, acesta fiind:

Miss & Mister Bucovina ediţia a VII-a 2018:

– Pintilescu Cătălina-Maria de la Colegiul Tehnic „Alexandru cel Bun” Gura Humorului;

– Gavrilovici Ioan de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” – Suceava.

Locul II: Ruxanda Alina-Nicoleta de la Liceul Tehnologic ”Iorgu Vîrnav Liteanu” – Liteni şi Brînzac Teodor de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” – Suceava;

Locul III: Nichitean Maria de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” – Suceava și Toma Ungureanu de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava;

Miss & Mister Popularitate: elevii Belciug Elisabeta de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava și Vega Damian-Gabriel de la Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzache” Rădăuţi;

Miss & Mister Dance: Galanton Moroșan Andreea de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” – Suceava și Ilaș Armand de la Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Premiile au fost oferite de: Shopping City Suceava – vouchere în valoare de: 600 lei pentru finaliștii locului I, 400 lei pentru cei de pe locul II, cei de pe locul III, vouchere în valoare de 300 lei, iar popularitate și cei mai buni dansatori câte 200 lei. Alka a oferit cadouri pentru toţi participanţii evenimentului, Luxuri Bride to Be – coliere şi ceircei pentru cele 5 finaliste, Sport Center – abonamente pentru finaliștii concursului, alte premii oferite de ceilalţi sponsori ai evenimentului.

Regia concursului a fost coordonată de prof. Mihai Greciuc.

Echipa de organizare a fost compusă de: prof. Narcisa – Daniela Ştefănescu de la Asociaţia „EUROACTIV”, domnul Constantin Alecsa de la Asociaţia „Alecs Group” – Suceava, împreună cu voluntarii EUROACTIV: Cosmin Gulei, Vlad Iriciuc, Denis Cucoș, Kevin Varvaroi, şi coregrafii Mihai Siminiuc și Robert Catargiu Clubul Sportiv M Style Dance Studio.

Prezentarea evenimentului a fost asigurată gratuit de Iuliana Niga de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava.

Petrecerea s-a mutat la Padrino Suceava unde participanţii şi susţinătorii concurenţilor au petrecut şi au schimbat impresii, și i-au felicitat pe concurenții de la ”Miss & Mister Bucovina” 2018.

Organizatorii evenimentului mulţumesc tuturor sponsorilor şi colaboratorilor care au sprijinit acţiunile „EUROACTIV” – Suceava timp de 11 ani de activitate şi, în special echipei din conducerea Shopping City Suceava care au găzduit şi sprijinit financiar şi material acest eveniment, dar și colectivului de cadre didactice al Palatului Copiilor care au încântat publicul numeros.

Activităţile Campaniei „Vestitorii Primăverii” vor continua în perioada urmotăare cu Acțiunea ”Prietenii naturii” prin care voluntarii și concurenții concursului ”Miss & Mister Bucovina” vor participa la plantarea de puieţi, iar în Săptămâna Mare a sfintelor Sărbători Pascale, echipa de voluntari a EUROACTIV împreună cu Padrino Suceava şi, alți oameni de suflet vom sprijini 2 familii defavorizate.