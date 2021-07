Vineri 2 iulie și sâmbătă 3 iulie 2021 la RockNRolla Iași s-a desfășurat Miss URF – Underground Rock Festival.

Vineri 2 iulie 2021, unsprezece trupe de copii și adolescenți de la Petran Music School și de la Paradis College din Iași au urcat pe scena Miss URF pentru a performa, live, în fața publicului. Momente de pauză nu au existat, practic, deoarece Gym Vibe a asigurat cu micile sale dansatoare coregrafia rock pregătită din timp pentru show-ul copiilor.

De asemenea, în cadrul Proiectului “Miss URF – DEBUT ROCK”, cu câteva zile înainte de eveniment, cu sprijinul Școlii Populare de Artă „Titel Popovici”, al Școlii Paradis și al Asociației Muzicienilor Independenți s-au desfășurat ateliere de

Istoria chitarei electrice și

Inginerie de sunet, susținute de către conf.univ.dr. Dan Spînu

Canto – susținut de către Daniela Cojocaru

Songwriting – susținut de către prof. Ramona Cojocaru

Tot vineri 2 iulie 2021 scena Miss URF a fost luminată de LUNA AMARĂ (Cluj) în deschidere concertând trupa CROSSBONE (București).

Artiștii au fost încântați de reîntâlnirea cu publicul ieșean, au acordat interviuri, s-au bucurat de atmosfera festivalieră ba chiar au invitat pe scenă o talentată adolescentă de la „Debut Rock” pentru a susține un moment muzical alături de ei.

Sâmbătă 3 iulie 2021 au urcat pe scenă 5 (cinci) trupe rock din Iași: Granophyre, Belzeduh, Stanker, Beauty And The Rat, Tribute to The Doors (în ordinea recitalurilor)

Rockerii ieșeni au fost de asemenea bucuroși să performeze din nou pe o scenă construită special pentru ei, live în fața publicului lor după o așteptare prea îndelungată.

„Sunt atât de puține evenimente și concerte rock în Iași! Noi ne dorim să urcăm pe scene live în fiecare săptămână, cum se întâmplă în orășele din Vest, mult mai mici decât Iașul. Mulțumim pentru invitație și ne dorim să creșteți și să promovați ROCK-ul din Iași alături de ceilalți organizatori pentru că astfel și noi vom fi mult mai buni în ceea ce livrăm publicului.” a declarat unul dintre performerii rock ce au urcat pe scena Miss URF.

Nu s-au înregistrat incidente în timpul concertelor iar acest lucru se datorează bunei colaborări cu Direcția de Sănătate Publică Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, Serviciul de Ambulanță Județean Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Poliția Iași dar mai ales sprijinului partenerului nostru „Crucea Roșie filiala Iași” care a supravegheat, prin voluntarii săi, toate activitățile noastre.

Detalii despre parteneri, invitați și mai multe materiale foto-video veți găsi în zilele următoare pe pagina https://www.facebook.com/MissURFiasi și pe paginile dedicate celor trei concerte din cadrul Festivalului.