Vineri 2 iulie și sâmbătă 3 iulie 2021 la RockNRolla Iași se desfășoară Miss URF – Underground Rock Festival.

În ambele zile vor avea loc activități artistice conexe cu invitați cunoscuți din Iași. Alături de PARTENERII noștri, spectatorii sunt invitați să contribuie benevol la susținerea artiștilor de pe scenă și de lângă scenă, prezenți la manifestarea din 2 și 3 iulie de la RockNRolla Iași. Detalii despre parteneri și invitați, pe pagina https://www.facebook.com/MissURFiasi

În lumina noilor măsuri de relaxare anunțate din data de 1 iulie, vă lăsăm doar MASCA și o declarație pe proprie raspundere prin care fiecare participant își va asuma respectarea normelor în vigoare (Hotărâre CNSU 41 din 24.06.2021, HG 636 / 09.06.2021, Ordin comun MC/MS nr. 3107/851/2021). Pentru că URFii sunt responsabili cu ei și cu cei din jur.

De asemenea, nu există limită maximă de vârstă pentru a participa la Miss URF. În schimb avem o limită minimă – copiii sub 6 ani pot fi afectați de zgomot, căldură și mediul specific adulților. Copiii care au peste 6 ani (însoțiți de cel puțin un părinte / tutore) pot fi spectatori iar accesul TUTUROR spectatorilor se face pe bază de contribuție pentru artiști, fără nici o discriminare. Vă reamintim că Miss URF este un Festival care nu primește finanțare de la vreo instituție publică sau de la vreo corporație iar ARTIȘTII sunt plătiți din contribuția publicului spectator.

Vineri 2 iulie 2021 între orele 12 și 18, copii și adolescenți din Iași ce formează 11 (unsprezece) trupe, vor urca pe scena Miss URF pentru a performa, live, în fața publicului.

Trupele înscrise sunt de la Petran Music School și de la Paradis College din Iași. De asemenea, în cadrul Proiectului “Miss URF – DEBUT ROCK” se desfășoară ateliere de

Istoria chitarei electrice și

Inginerie de sunet, susținute de către conf.univ.dr. Dan Spînu

Canto – susținut de către Daniela Cojocaru

Songwriting – susținut de către prof. Ramona Cojocaru

https://www.facebook.com/events/2951590711752526/

Tot vineri 2 iulie 2021 între orele 19 și 22, scena Miss URF va fi luminată de LUNA AMARĂ (Cluj) în deschidere concertând trupa CROSSBONE (București).

Pentru că ROCK-ul ne unește la IAȘI.

https://www.facebook.com/events/508894540431854/

Sâmbătă 3 iulie 2021 între orele 16.30 și 22, vor urca pe scenă 5 (cinci) trupe rock din Iași: Granophyre, Belzeduh, Stanker, Beauty And The Rat, Tribute to The Doors (în ordinea recitalurilor)

https://www.facebook.com/events/2565362687101491/