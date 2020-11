Polițiștii Direcției Generale Anticorupție sub coordonarea procurorilor din cadrul DNA pun in executare aproximativ 60 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind fapte de corupție, informează purtătorul de cuvânt al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog.

Printre suspecți sunt și angajați ai Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava, dar și alte persoane fără calitate specială implicate în activitatea ilegală de obținere a permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

”Vreau să subliniez faptul că structurile Ministerului Afacerilor Interne au participat activ la instrumentarea acestui dosar, depunând toate eforturile pentru identificarea persoanele vinovate, astfel încât acestea să fie trase la răspundere. Probele administrate au evidențiat crearea unei rețele de intermediere a obținerii permisului de conducere prin fraudarea probei teoretice și a celei practice în schimbul unor sume cuprinse între 5.000 și 7.000 euro pentru un permis”, a spus Monica Dajbog.