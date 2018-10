Îndrăgitul actor Mitică Popescu, vedeta TVR 2, se pregăteşte de cele două aniversări din luna decembrie. Emisiunea pe care o prezintă, „D’ale lu’ Mitică”, sărbătoreşte 19 ani de la debut, iar actorul împlineşte 83 de ani pe 2 decembrie. Deşi a schimbat prefixul de trei ani, artistul are agenda de lucru plină, rotunjindu-şi pensia din munca în televiziune, notează click.ro.

Click!: Ce voiaţi să deveniţi, în copilărie?

Mitică Popescu: M-a atras de mic teatrul. La un moment dat mama şi-a dorit să devin preot. Am fost şi băiat la altar, mergeam cu Botezul, cu preotul. Îmi luase chiar şi haine pentru băiat de altar. Nu mai ştiu de ce nu am urmat acest drum. În timp, mi-am dat seama că a fost mai bine aşa. Când m-am făcut mai mare mergeam singur la spectacole şi uite aşa am devenit actor.

