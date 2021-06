La sud de Corsica și la nord-est de Sardinia se află micuța insulă Caprera, stâncoasă și aridă, la fel ca și vecinele ei, o insulă unde clima este blândă, dar viața țăranilor, aspră.

Cel mai celebru locuitor al Caprerei a fost Giuseppe Garibaldi, marele patriot, revoluționar și general italian. Chiar și la bătrânețe avea o barbă considerabilă, și fruntea sa înaltă, nobilă, îi conferea un aspect mesianic.

Cel mai celebru bărbat din Europa în a doua jumătate a secolului al XIXlea, Garibaldi a captat imaginația populară (și, pe bună dreptate, și-a atras teama și ura multor guverne europene) datorită stilului său de a conduce. „Non posso offrirgli né onori né stipendi; gli offro fame, sete, marcie forzate, battaglie e morte” („Nu vă pot da nici onoruri și nici solde; vă voi da foamete, sete, marșuri forțate, bătălii și moarte”), le-a spus adepților săi. Iar aceștia s-au adunat cu miile, îmbrăcați în celebrele cămăși roșii, care le-au devenit emblemă (cu toate că tradiția spune că Garibaldi a ales culoarea deoarece susținătorii săi trebuia să fie văzuți de la distanță, dacă ar fi fugit în toiul luptei).

Împreună au învins și s-au dovedit mai dibaci decât monarhia decadentă a Siciliei, forțând papalitatea să le satisfacă mare parte din pretențiile teritoriale.

Garibaldi s-a născut pe 4 iulie 1807. A purtat primele bătălii pentru libertate nu în Italia, ci în America de Sud, unde și-a petrecut 12 ani luptând pentru o țară sau alta, străduindu-se să răstoarne dominația spaniolă. Aici a învățat meseria armelor și lupta de gherilă.

De nenumărate ori a fost împușcat, încarcerat, înfometat și torturat. La întoarcerea în Italia era un luptător extraordinar. Mai mult decât oricine altcineva, Garibaldi a creat Italia unită de astăzi.

Și-a trăit ultimele zile în Caprera și tot aici, la vârsta de 74 de ani, a murit, în ziua de 2 iunie. Este înmormântat pe insulă.

Tot la 2 iunie:

1247: Regele ungar Béla al IV-lea acordă cavalerilor ioaniți diploma în care se menționează existența voievodatelor și cnezatelor românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau.

1420: Henric al V-lea se căsătorește cu Ecaterina de Valois (Frumoasa Kate).

1740: Se naște la Paris Donatien-Alphonse-François, marchiz de Sade.

1840: Se naște scriitorul englez Thomas Hardy.

Geo Alupoae, critic de teatru.