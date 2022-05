Un muncitor și-a găsit sfârșitul într-un mod crunt pe un șantier din Dornești. Bărbatul încărca cupa unei wole cu lut moment în care șoferul neatent a înaintat cu utilajul. Muncitorul a fost prins între cupă și zidul imobilului fiind practic strivit. Echipajul SMURD sosit la fața locului nu a putut face decât să constate decesul. Ancheta a fost preluată de poliție și de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

