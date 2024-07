Tragedie sâmbătă dimineață în trenul Regio 5431 Bacău – Suceava. Un bărbat de 55 de ani, electrician la Revizia Vagoane Suceava, a murit după ce a făcut un infarct. Omului i s-a făcut rău când trenul era aproape de gara din Liteni. Un echipaj medical de la Ambulanță sosit rapid la vagonul cu pricina a încercat manevre de resuscitare timp de 30 de minute însă fără succes. Incidentul a făcut ca trenul să ajungă cui o întîrziere de 2 ore în Gara Burdujeni.

