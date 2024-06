De o moarte stupidă a avut parte un lucrător forestier care muncea pe raza Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești. Bărbatul de loc din Gura Putnei se deplasa pe un drum forestier din cantonul Slatina și s-a urcat pe sapa din spate a unui utilaj forestier. La un moment dat a alunecat a căzut sub utilaj care mai apoi s-a răsturnat. Bărbatul a murit pe loc iar echipajul de pe ambulanță care a fost solicitat de către șoferul utilajului forestier nu a mai putut face decât să constate decesul.

