Poliţia oraşului Gura Humorului a fost sesizată duminică la 112 despre faptul că, un bărbat de 23 de ani din comuna Cacica a căzut de pe moped.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit din discuţiile cu persoanele prezente că în timp ce conducea mopedul pe DJ 209 L în localitatea Solonețu Nou a pierdut controlul asupra direcției de mers și a rulat pe acostamentul din partea stângă a părții carosabile unde a lovit o stivă de material lemnos fiind proiectat de pe moped pe partea carosabilă din beton.

În urma impactului a rezultat decesul conducătorul mopedului. În urma verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul de 23 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.