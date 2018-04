Moartea Dj-ului suedez Avicii nu va fi tratată drept „suspicioasă”, potrivit poliţiei din Muscat, Oman, acolo unde starul a decedat la vârsta de 28 de ani, informează contactmusic.com. Alte detalii privind moartea lui nu au fost făcute publice. După ce i se va face autopsia, trupul lui Avicii va fi dus, săptămâna aceasta, în Suedia, la familia sa. Poliţia a confirmat: „Părinţii, cei doi fraţi şi o soră – sunt cu toţii devastaţi.”

DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani, potrivit unui anunţ făcut de agentul lui. „Anunţăm cu profundă tristeţe pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. El a fost găsit mort în Muscat, Oman, în după-amiaza zilei de vineri, 20 aprilie. Familia este devastată şi cerem tuturor să arate respect în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte comentarii”, a fost anunţul.

În 2016, el a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza. Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate.

El a scris în urmă cu doi ani, conform sursei citate: „Vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați oferit posibiliatea de a-mi îndeplini atât de multe vise. Voi fi mereu recunoscător pentru toate experiențele prin care am trecut cu ajutorul echipei mele și a fanilor mei iubiți. Drumul mi-a fost presărat cu succes, însă am avut parte și de greutăți. Am devenit adult în timp ce creșteam ca artist. Am ajuns să mă cunosc mai bine și am realizat că mai am foarte multe de făcut cu viața mea. Știu că sunt binecuvântat să pot călători și cânta în lumea întreagă, dar astfel, am foarte puțin timp pentru persoana din spatele artistului. […] Însă, nu voi renunța niciodată la muzică – voi continua să le vorbesc fanilor prin intermediul ei, dar am decis ca turneul din 2016 să fie ultimul, ultimele mele concerte. Sper să le încheiem împreună într-o manieră spectaculoasă. […] Poate voi reveni… dar nu foarte curând.”, a spus artistul.