Cardinalul Richelieu, duce și prim-ministru al regelui Ludovic al XIII-lea, a condus practic Franța timp de 18 ani. Genial, calculat, pragmatic, a avut o viziune cât se poate de clară asupra măreției și gloriei pe care credea că le merita țara sa.

Era încă tânăr atunci când papa Paul al V-lea spunea despre el: „Se va dovedi că e un mare ticălos”. Cel puțin în ochii adversarilor lui Richelieu, acea profeție s-a dovedit a fi adevărată, puternicul cardinal strivindu-și dușmanii din țară și dejucându-le planurile celor de peste graniță, transformând Franța în cea mai mare putere a Europei.

Dar atotputernicul Richelieu avea o sănătate șubredă. Era afectat de migrene încă de la vârsta de douăzeci și cinci de ani și suferea și de simptomele clasice ale stresului, de ulcer și de hemoroizi. Mai mult, a avut o osteită tuberculară a brațului drept, dovadă fiind o rană care supura. Cu o constituție slabă, avea des accese de febră.

În anul 1642, Richelieu, în vârstă de cincizeci și șapte de ani, era bolnav și ostenit. În noiembrie fusese lovit de o pneumonie dublată de o pleurezie. După ce l-a convins pe regele Ludovic să-l numească pe cardinalul Mazarin ca succesor, marele cardinal s-a retras pentru a-și aștepta moartea în Palais Cardinal.

Pe 4 decembrie, la amiază, și-a chemat nepoata preferată pentru a-și lua rămas-bun. Ea i-a spus că auzise o profeție conform căreia nu va muri atunci. „Nepoata mea”, i-a răspuns cardinalul, care se ocupase cu treburi lumești toata viața sa, „nu există adevăruri în afară de cele din Sfânta Scriptură, și numai în ele trebuie să crezi”. A murit în acea după-amiază.

La auzul veștii despre moartea lui Richelieu, bătrânul papă Urban al VIII-lea comenta, sceptic: „Dacă există Dumnezeu, Richelieu va trebui să răspundă pentru multe. Dar dacă nu – ei bine, a avut o viață plină de realizări”.

Tot la 4 decembrie:

1154: Singurul englez care a ajuns papă, Nicholas Breakspear, este înscăunat ca pontif, cu numele de Adrian al IV-lea.

1795: Se naște scriitorul scoțian Thomas Carlyle.

1892: Se naște la El Ferrol ,dictatorul spaniol Francisco Franco.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava