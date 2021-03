Ca atâți alți împărați romani după el, Tiberiu și-a început domnia în glorie, pentru a ajunge încet-încet la despotism, perversiuni și paranoia. A murit în această zi de 16 martie în anul 37 d.Hr., la 77 de ani, după 22 de ani de domnie.

Tiberiu era fiul soției lui Augustus, Livia, dintr-o căsătorie anterioară, și se bucura astfel, în mod automat, de putere în țară ca fiu vitreg al împăratului. În tinerețe, fusese un general de mare succes, care se ținuse departe de Roma, lăsând intrigile politice (și succesiunea imperială) în seama nepoților lui Augustus.

Era auster și distant, unii considerându-l arogant. Atât de hotărât a fost să evite rivalitățile legate de lupta pentru putere încât, odată ajuns la vârsta de 36 de ani, s-a retras în Insula Rhodos. Opt ani mai târziu, s-a întors în capitală, cu doar câteva zile înainte de moartea unuia din cei doi nepoți ai lui Augustus și cu mai puțin de un an înainte de decesul celui de-al doilea.

Fără tragere de inimă, Augustus l-a desemnat atunci pe Tiberiu ca moștenitor, temându-se că încetineala în gândire și comportamentul distant nu-i vor fi de folos acestuia în exercitarea puterii supreme. Conform unor relatări, pe patul de moarte, bătrânul împărat se lamenta: „Biet popor roman, să fii măcinat de niște fălci atât de greoaie”. Moștenind tronul după moartea lui Augustus, Tiberiu, la 54 de ani, devenea al doilea împărat al Romei.

La început, a fost un conducător harnic și eficient. Și-a dat seama cât e de greu să conduci un imperiu, comparând acest exercițiu cu „a ține un lup de urechi”. Dar, după 13 ani, pe neașteptate, s-a mutat în magnifica lui vilă din Insula Capri. Din acel moment, n-a mai vizitat Roma, delegând treptat tot mai multe atribuții comandantului gărzii sale și lăsând de capul lui Senatul pus pe intrigi.

Odată cu trecerea anilor, Tiberiu a devenit tot mai însetat de sânge și mai răzbunător. După spusele lui Suetoniu, „fiecare zi aducea o nouă execuție”, unele victime fiind azvârlite de pe stâncile din Capri după torturi inimaginabile. Un senator a fost condamnat la moarte pentru că a purtat asupra sa o monedă având efigia lui Tiberiu când a intrat într-o toaletă publică.

Împăratul a căzut, totodată, în păcatul pedofiliei și al pederastiei, aducându-și o întreagă trupă de băieți și de fetițe, care să ia parte la orgiile imperiale. Suetoniu relata că Tiberiu „punea bebeluși neînțărcați la mădularul lui ca și cum i-ar fi pus la sânul unei femei”.

Cronicarul mai spune și că „întrucât tradiția interzicea strangularea fecioarelor, atunci când fetițele erau condamnate să moară în acest fel, călăul le viola în prealabil”.

La 71 de ani, Tiberiu a comis o eroare care avea să-l coste viața, atunci când l-a adus la Capri pe strănepotul lui în vârstă de 18 ani, Caligula, numindu-l, în cele din urmă, succesor la tronul imperial. Timp de șase ani, Caligula s-a manifestat docil și servil, cu toate că deja prezenta semnele de sadism care aveau să-i caracterizeze domnia.

La începutul anului 37 d.Hr., Tiberiu s-a dus în Campania ca să participe la niște jocuri militare. Acolo s-a rănit la umăr, la o probă de aruncare a suliței, după care starea sănătății lui s-a înrăutățit. Întorcându-se la vila din Capri, și-a pierdut cunoștința, iar doctorii, șocați de starea lui gravă, au declarat că moartea sa era iminentă.

Crezându-l mort, Caligula i-a șterpelit de pe deget inelul cu sigiliul imperial ca să se arate mulțimii în așteptare în calitate de nou împărat. Dar, pe neașteptate, Tiberiu s-a trezit din ceea ce fusese, de fapt, o comă și a cerut de mâncare. Caligula a împietrit de groază, dar sprijinitorul său Macro, comandantul Gărzii Pretoriene, mai iute la minte, s-a dus degrabă și l-a sufocat pe bătrânul împărat cu o pătură.

Tot la 16 martie:

1521: Ferdinand Magellan descoperă Insulele Filipine.

1802: Academia Militară a Statelor Unite ale Americii se înființează la West Point.

1957: Moare, la Paris, Constantin Brâncuși.

Geo Alupoae, critic de teatru