Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de Suceava vor fi scoase din nou din mănăstire și duse în aceste zile în pelerinaj prin județ. Ne anunță PS Damaschin Dorneanul într-o postare pe site-ul Arhiescopiei Sucevei și Rădăuților. Decizia de a duce moaștele Sfântului Ion cel Nou de la Suceava prin județ s-a luat ”în urma unei atente consultări cu autoritățile locale și județene”. La începutul acestei pandemii, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen, de vrednică pomenire, moaștele Sfântului Ioan au fost purtate, în duh de rugăciune, pe străzile Sucevei și în curtea Spitalului Județean. Reacțiile au fost cât se poate de pozitive: oamenii au simțit liniște, pace și au redobândit un gram de încredere și speranță. Și de atunci, în mai multe rânduri, nu puțini oameni au cerut ca din nou „să mai venim cu Sfântul”. Acum, după mai bine de jumătate de an, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în urma unei atente consultări cu autoritățile locale și județene, moaștele Sfântului Ioan cel Nou vor pleca să binecuvinteze județul nostru. Zilele acestea, ele vor fi purtate cu cinste și cu rugăciune prin mai multe comunități din cuprinsul eparhiei, pentru ca prezența lor să aducă, iarăși, credința că nu suntem singuri și că sfinții ne ocrotesc și se roagă lui Dumnezeu pentru noi. Nu va fi un pelerinaj așa cum sunteți obișnuiți. Nu vor fi oameni care să poarte pe umerii lor moaștele Sfântului Ioan, așa cum obișnuim în fiecare an la 24 iunie. Dar, dacă acum, ele vor fi duse cu ajutorul unui automobil, cei care vă veți întâlni cu Sfântul să vă opriți preț de câteva secunde și, rostind o rugăciune pentru dumneavoastră, pentru cei dragi și pentru cei bolnavi, să considerați că îl purtați pe brațele inimii pe Sfântul nostru drag, Ioan Mucenicul, ocrotitorul Sucevei!”, a postat părintele Damaschin.

”Anul acesta va fi ținut cu siguranță minte de către toți. A fost un an greu, și încă nu este gata. Pandemia a secerat viețile celor dragi nouă, ne-a schimbat modul de a relaționa, ne-a făcut mai triști, mai singuri, mai îngrijorați. Cei care credem în Dumnezeu, în El ne punem nădejdea. Și Îi cerem să ne ierte, să ne apere și să ridice această molimă. Știm, o va face după ce vom fi învățat lecția ce o însoțește!Și pentru că nu avem totdeauna îndrăzneală înaintea Lui, apelăm la sfinți. Pe ei îi simțim mai aproape, ca cei ce au fost oameni ca și noi. Unul dintre ei este și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul urbei Sucevei și al întregii eparhii”