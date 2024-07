Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie, din localitatea Sfântu Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava – ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare – se pregătește să își cinstească ocrotitorul duhovnicesc!

Sărbătoarea hramului reprezintă moment de aleasă comuniune între oameni și Cer, pecetluindu-se în suflete bucuria întâlnirii de suflet dintre credincioși și Sfinții lui Dumnezeu.

Pusă sub ocrotirea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, după dorința lăuntrică a ctitorului, Mănăstirea păstrează lumina trecutului – deși uneori umbrită de alunecările istoriei – și împărtășește, prin mijlocirea Sfinților, bucurie de taină, izvorâtă din ecoul trăitorilor și al închinătorilor, care s-au implinit duhovnicește, sub acoperământul acestei Sfinte Biserici, în timpul celor 536 de ani de existență.

Cu prilejul hramului, anul acesta, bucuria este sporită, deoarece, sub providența lui Dumnezeu și prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și al Rădăuților, vom primi și binecuvântarea Sfinților Mari Ierarhi Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi, ale căror Sfinte Moaște vor fi aduse de la Mănăstirea Bogdana – Rădăuți – prin îngăduința Preacuviosului Părinte Stareț Irineu Lichi.

Așteptăm pe toți cei care doresc să fie parte din bucuria acestui popas duhovnicesc, de o înaltă trăire duhovnicească, pentru ca, împreună, să simțim roadele acestei întâlniri de taină dintre Sfinți – prietenii și casnicii lui Dumnezeu, care neîncetat mijlocesc cu rugăciune pentru biserica luptătoare de pe pământ !

Domnul să binecuvinteze pe toți cei care, cu evlavie, sunt căutători de sfințenie și, care, prețuiesc lucrarea ce El o săvârșește neîncetat, spre ridicarea tuturor !

Vineri, 19 iulie, la orele 18.00, vor fi întâmpinate Sfintele Moaște; de la orele 21.00 și se va sluji rânduiala Privegherii, iar începând cu miezul nopții, Sfânta Liturghie (în Biserica monument).

Sâmbătă, 20 iulie, de la ora 8.00, se va săvârși rânduiala slujbei Acatistului Sfântului Prooroc Ilie, apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în sobor de Preoți și Diaconi, pe scena din curtea Mănăstirii.

Sfintele Moaște vor ramâne spre cinstire și pentru binecuvântarea închinătorilor până în după-amiaza zilei de sâmbătă.