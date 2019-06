Producătorul de mobilier de lux SIMEX, propune prin directorul comercial Gabriel Lavrincic: recâștigarea de către România a pieței din Rusia, reînființarea școlilor profesionale, interzicerea exportului de lemn masiv și stoparea tăierii pădurilor în mod abuziv – toate acestea trebuie să reprezinte priorități pe plan național!

„În Rusia și în spațiul ex-sovietic mobila românească este cotată, percepută și vândută ca fiind cea mai bună și elegantă din lume. Rușii cunosc și încă își doresc produsele românești. Există un interes puternic față de produsele „made in Romania”, de calitate superioară, cu care au fost obișnuiți în perioada comunistă și pe care le cer în continuare. În Rusia „made in Romania” reprezintă pentru țara noastră o carte de vizită serioasă care garantează calitatea.

Piață rusă reprezintă o alternativă de aur pentru România. În Rusia și spațiul ex-sovietic sintagma “mărfuri românești” (încălțăminte, textile, vinuri, medicamente, legume și fructe, mecanică și utilaje) este încă foarte cunoscută și apreciată la fel de bine ca sintagma “parfumuri franțuzești” sau “blugi americani”.

Recâștigarea pieței din Rusia și zona ex-URSS prin dezvoltarea exporturilor românești ar genera o adevărată și reală expansiune economică românească pe plan extern. Promovarea exporturilor ajută la dezvoltarea producției interne, duce la creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă”, consideră directorul comercial al SIMEX, Gabriel Lavrincic. Acesta susține că pentru o relansare economică românească de succes piață rusă și ex-URSS sunt indispensabile.

“Exportul reprezintă oxigenul economiei oricărei țări, însă România este cumva împiedicată la nivel de Bruxelles și Washington să exporte la capacitatea reală, în contextul în care chiar acestea practică relații comerciale intense în spațiul sovietic. Mobila românească are o imagine foarte bună pe piață internațională. Noi, românii, am putea face din mobila noastră ce au făcut nemții din mașina Mercedes.

Mobila noastră are toate meritele să ajungă un brand internațional cunoscut, din Australia până la Londra. Pentru că acest lucru să devină realitate avem nevoie ca factorii de decizie să se trezească din somn, să conștientizeze și să se implice în susținerea industriei românești de prelucrare a lemnului”, spune oficialul SIMEX.

Ambasadorul Rusiei, sol de pace în Ardeal

Valeri Ivanovici Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse, și secretarul în cadrul Ambasadei, Vladimirovici Alekseenko au vizitat, în februarie, fabrica din Șimleu Silvaniei, unde s-au întâlnit atât cu președintele SIMEX, Dumitru Blaga, cât și cu primarul orașului, Septimiu Țurcaș.

Ambasadorul a remarcat că producătorul de mobilă are de mai mulţi ani relaţii economice reciproc avantajoase cu companii din Rusia şi şi-ar dori ca şi alte firme din județ și din țară să urmeze acest exemplu.

“Mobila care se produce aici este inclusă în categorii de lux. Multe piese sunt realizate manual și au foarte multe detalii, de aceea și-a găsit un loc aparte pe piața noastră. Mobila de la Simex se găsește în orașe mari din Rusia precum Moscova, Sankt Petersburg deoarece este foarte bună”, a declarat ambasadorul Rusiei.

Ambasadorul rus a vizitat judeţele Maramureş, Sălaj şi Cluj, despre care a spus că este capitala informală a Transilvaniei, scopul său fiind dezvoltarea legăturilor economice și culturale. La prima sa vizită în Sălaj i s-au prezentat de către prefectul Florin Florian oportunitățile județului: agricultură și turism. La Zalău s-a deplasat la Cimitirul Eroilor, iar la Șimleu a vizitat Muzeul Holocaustului.

Produsele fabricii de vinuri spumante din Șimleu puteau fi găsite în trecut pe piaţa din Rusia, a remarcat Kuzmin. „Acum, după o perioadă de criză, această producţie renaşte. Am remarcat că sancţiunile care există între Rusia şi Uniunea Europeană – din păcate, ilegale din punctul nostru de vedere – nu se prelungesc şi pentru alcool, iar atunci pentru vinurile spumante doar trebuie pus un preţ bun, de concurenţă. Şi atunci piedicile politice pentru ca produsele să se vândă în Rusia nu există”.

La Baia Mare a avut o întâlnire la primărie în cadrul căreia a discutat despre posibilitatea de a include firme ruseşti în dezvoltarea economică a regiunii.

„Pornim de la faptul că o asemenea colaborare trebuie să fie reciproc avantajoasă şi să corespundă normelor legale, inclusiv şi celor de prezervare a mediului. În primul rând, vizita noastră a fost pentru a lua cunoştinţă şi a detecta posibilităţile care există”, a explicat Kuzmin. La Cluj-Napoca a avut o întâlnire cu conducerea Universităţii Babeş-Bolyai şi a vizitat Centrul Cultural Rus.

“Relațiile comerciale cu Rusia au existat și înainte de 1989, apoi s-au aprofundat. Pentru piața din Rusia se produce mobilă de cea mai înaltă calitate și suntem mulțumiți de ceea ce vedem în piață, de reacțiile prietenilor din Rusia care de la un târg la altul ne mulțumesc pentru prietenia caldă de care dăm dovadă prin calitatea mobilei pe care o producem”, a menționat președintele SIMEX, Dumitru Blaga.

Grupul cu acționariat integral românesc are sediul central în Șimleu Silvaniei și este constituit din patru fabrici, cu 920 de angajați, unități care funcționează fără întrerupere din 1947. Acesta dispune de ateliere proprii de creație cu designeri specializați, utilaje performante, profesioniști în arta prelucrării lemnului.

Simex deține o rețea de distribuție în România și Europa, dar și în Rusia sau statele ex-sovietice (Armenia, Georgia, Ucraina, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Kirghistan, Azerbaidjan). Mobila produsă aici împodobește interioare de la Kremlin, Palatul Prezidențial din Turkmenistan, Palatul Parlamentului din România, Castelul Peleș sau diferite palate și instituții celebre din Europa.

Nou lanț de show-room-uri în România

Strategia grupului vizează deschiderea unui lanț de show-room-uri Mood by SIMEX în toate municipiile din România, dar și de magazine prin parteneriat în Europa, America, Australia și Asia. Prima unitate de acest fel a fost inaugurată la început de an la Cluj. Noul brand Mood Furniture a fost deja lansat în expoziții internaționale la Köln și la Budapesta și solicitat atât în Uniunea Europeană, cât și în India. Acesta este conceput de designerul Constantin Alupoaiei, de la studioul Izzi Design Box din București, și conține colecțiile Linea, Forma și Edge. Mobilierul din lemn masiv, din stejar de calitate înaltă, este cu influențe scandinave: contemporan în imagine, dar modern în detaliu, fiind executat cu racordări semirotunde și cu înclinări studiate de frezare. „Provocarea unui nou brand este mare, dar am acceptat cu entuziasm acest lucru. Mă bazez pe profesioniștii din fabrică. Participarea la târgurile internaționale mi-a întărit încrederea în designul nostru. E mult de muncă, dar proiectul acestui brand unic pe piață îmi oferă o motivație enormă”, menționează Cosmin Man, director de brand.

Patul cu foiță de aur costă 8.000 de euro

Un pat imperial acoperit cu foiță de aur a fost piesa de atracție de la inaugurarea show-room-ului de la Cluj. Acesta face parte dintr-un dormitor de lux compus din pat, două noptiere, toaletă, oglindă, taburet. Prețul de vânzare al unui dormitor este de 24.000 de euro. Toate sculpturile patului sunt acoperite cu foiță de aur.