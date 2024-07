Decorul si mobilarea casei sunt pasii pe care orice persoana ii asteapta in momentul in care isi construieste o casa noua. Cu siguranta ai o multime de idei pentru fiecare camera si nu te poti decide care este cea mai buna varianta. In final, toti ajungem la aceeasi intrebare: Mobila realizata pe comanda sau gata cumparata din magazin? Acasaconstruct.ro vine cu raspunsul in articolul de mai jos.

In acest articol vom vorbi despre avantajele si dezavantajele achizitionarii obiectelor de mobilier din magazine sau comandate de la firmele de specialitate. Pana la finalul lecturii speram sa ai o idee mai clara despre cum iti vei alege mobila pentru noua ta casa.

Utilitatea

Indiferent de marimea casei tale, fiecare obiect de mobilier trebuie sa aiba un rol bine definit si sa fie util. Daca spatiul de care dispui in sufragerie este mic, ar trebui sa te asiguri ca fotoliile si canapeaua se incadreaza perfect, lasand suficient loc de miscare si oferind un design armonios incaperii.

Acest lucru poate sa fie posibil in cele mai multe cazuri cu mobila realizata la comanda. De cele mai multe ori, firmele de mobila pun la dispozitia clientilor si o echipa specializata in design interior, astfel ca acestia te vor ajuta sa alegi piesele care se incadreaza perfect in spatiul de care dispiui si care vor arata modern. De asemenea, mobila comandata iti ofera sansa de a incorpora accesorii si modele unice cu spatii de depozitare ascunse si o multime de alte detalii pentru care poti opta.

Aspectul

Magazinele de mobila pun la dispozitia cumparatorilor obiecte care intrunesc standardele noilor trenduri. Fie ca este vorba despre culori, stil sau materialul din care sunt confectionate, acestea urmaresc un tipar. Daca esti un fan al acestui tip de mobila, poti apela la magazinele renumite si nu vei fi dezamagit de aspect.

Insa, daca iti doresti ca mobila ta sa aiba caracteristici distincte, sa includa elemente unice si sa fie produsa din cele mai calitative materiale, alese de tine si de un specialist in domeniu, ar trebui sa te indrepti catre mobilierul realizat pe comanda. Astfel, vei avea mai multa libertate de creatie si te vei bucura de o casa construita in totalitate pe gustul tau.

Timpul

Timpul este un alt aspect important de care ar trebui sa tii cont atunci cand iti mobilezi casa. Ia in calcul faptul ca mobilierul achizitionat din magazine poate ajunge la usa ta chiar in acea zi sau la cateva zile distanta, insa mobilierul realizat pe comanda necesita mult mai mult timp pana va fi gata. In acest caz va trebui sa cantaresti prioritatile tale si sa te asiguri ca nu optezi pentru obiectele de mobilier din magazin doar pentru ca esti nerabdator sa te bucuri de casa ta.

Tine minte ca, daca achizitionezi din magazin obiecte de mobilier mai mari si optezi pentru transport la domiciliu si montaj, timpul de asteptare si costul pot creste considerabil. Intereseaza-te inainte care este timpul aproximativ pana la livrare, astfel vei putea stii daca merita sa apelezi la un magazin sau la o firma.

Pretul

Mobila realizata pe comanda poate fi mai costisitoare decat cea achizitionata dintr-un magazin. Trebuie sa iei in calcul motivele pentru care se intampla asta.

In primul rand, mobila este personalizata si construita in functie de nevoile si dorintele tale. In al doilea rand, exista o echipa care te ajuta cu procesul de alegere si care iti creeaza de la zero fiecare obiect de mobilier. Nu trebuie sa uitam de calitatea materialelor pentru care poti opta atunci cand apelezi la o firma de mobila. Si nu in ultimul rand, dupa un proces complex de creare a fiecarui obiect in parte, echipa livreaza si monteaza mobila pentru a-ti asigura cele mai bune rezultate.