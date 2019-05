Caii au reprezentat ca în fiecare an una din principalele atracții la Hora Bucovinei eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina în fosta tabăra școlară Bucșoaia de la Frasin. În acest an proprietarii au acordat o atenție deosebită detaliilor. Pe lângă faptul că toate exemplarele care au participat la paradă arătau excepțional echipate cu harnașamente deosebite , unele dintre cabaline au ieșit în evidență cu ”spatele” mai exact cu cozile care erau frumos împletite. Două dintre exemplare purtau chiar flori în coadă. În acest an la Hora Bucovinei s-au purtat și șuvițele împletite în coamă.