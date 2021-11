In conditiile in care concurenta devine din ce in ce mai stransa, furtul de proprietate intelectuala este o preocupare majora pentru orice companie. Acest gen de frauda poate genera pierderea profiturilor si, totodata, poate afecta considerabil brandul si increderea clientilor in produsele si serviciile oferite de o anumita firma.

Acest lucru este si mai periculos pentru afacerile mici care depind de logo-uri, marci comerciale, desene si alte proprietati intelectuale.

Prin urmare, daca ai o afacere este important sa iei masuri pentru a te asigura ca nu vei fi victima furturilor de acest gen.

Iata cateva modalitati prin care poti face acest lucru.

Inregistreaza-ti marca

Indiferent daca este vorba despre un logo, un sunet, un desen, un text sau un software, inregistrand-l ca marca te pui la adapost de posibilele fraude. Acest lucru te va ajuta sa iti consolidezi brandul si imaginea si sa atragi increderea clientilor.

Prin inregistrare marca iti pui conceptul sub protectia drepturilor de autor in Romania sau chiar si peste hotare. Este cea mai buna modalitate de a-ti asigura numele, logo-ul, desenele, sloganurile sau orice altceva asociat cu brandul tau alaturi de care vei putea folosi simbolul ®.

Acest lucru nu numai ca va descuraja furtul sau copierea conceptelor tale, dar este si o dovada a autenticitatii produselor sau serviciilor pe care le oferi. De asemenea, vei avea cadrul legal perfect pentru a actiona in instanta pe cei care copiaza ideile tale.

Include o clauza de proprietate intelectuala in termeni si conditii

Din punct de vedere juridic, este important sa iti protejezi proprietatea intelectuala in scris si poti face acest lucru cu un acord detaliat de termeni si conditii. Acesta trebuie sa fie postat cat mai vizibil pe site-ul tau.

Un acord de termeni si conditii este o declaratie legala in care schitezi regulile pe care utilizatorii trebuie sa le respecte cand cumpara un produs sau un serviciu de la tine. Este o politica fundamentala pentru orice afacere si iti asigura sustinerea legala necesara pentru a face fata abuzurilor sau fraudelor.

In cadrul acestui acord ar trebui inclusa si o clauza de proprietate intelectuala in care sa fie mentionat ca materialele de pe site sunt protejate prin drepturi de autor si iti apartin. Acest lucru iti ofera cadul legal pentru a lupta impotriva furtului de proprietate intelectuala si a incalcarii dreptului de autor si dovedeste ca esti vigilent si ca iti protejezi investitia.

Penru a te asigura ca ai redactat termenii astfel incat sa fii complet acoperit, este bine sa te consulti cu un avocat specializat in dreptul proprietatii intelectuale.

Fii vigilent

Dincolo de implicatiile juridice, furtul de proprietate intelectuala poate aduce prejudicii extrem de grave marcii si brandului tau si iti poate afecta vanzarile si cota de piata. Daca nu ai fost atent si brandul tau a fost folosit de altii, ar putea dura ani de zile pentru a recupera pierderile.

Prin urmare, este extrem de important sa fii mereu vigilent si sa iti monitorizezi concurenta pentru a depista din timp o posibila frauda. Pentru a fi mai usor sa urmaresti constant alte site-uri poti folosi diverse software-uri care sa caute asemanarile cu marca ta si sa iti semnaleze posibilelele furturi de proprietate intelectuala.

In cazul in care ai depistat acest lucru, poti angaja un avocat specializat pe dreptul proprietatii intelectuale care sa te ajute in cazul litigiilor de acest gen si chiar sa te reprezinte in instanta. Acesti avocati se vor dovedi nepretuiti pentru marca ta si sunt o garantie pentru longevitatea afacerii pe care o ai.