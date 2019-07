Tocmai ti-ai deschis un magazin online si vanzarile intarzie sa apara? Chiar daca investitia iniatiala a fost destul de mica, tot e normal sa te astepti sa obtii profit cat mai rapid. Daca nu vinzi suficient, insa, inseamna ca stai prost la capitolul promovare sau potentialii clienti nu au incredere in magazinul tau.

De ce utilizatorii nu cumpara din magazinul tau online

Softuri precum Analytics, oferit gratuit de Google, te ajuta la contorizarea traficului de pe site-ul tau. Asta inseamna ca poti afla in orice moment cati utilizatori ti-au vizitat site-ul, cat au stat pe site si ce pagini au fost mai vizitate. Daca traficul e suficient de mare, insa utilizatorii nu cumpara produsele din magazinul tau, e nevoie sa identifici cauza exacta.

Utilizatorii nu pot finaliza comanda din cauza unor probleme de pe site

Verifica traseul pe care un utilizator trebuie sa il faca pana la finalizarea comenzii. Daca nu ai deloc conversii, e posibil ca undeva pe acest traseu sa existe o problema. Verifica butoanele si functionalitatea acestora si a elementelor care duc la efectuarea comenzii, pentru a te asigura ca problema nu e una tehnica. Nu poti obtine profit, daca utilizatorii nu pot sa finalizeze comenzile.

Traficul nu e relevant pentru ceea ce vinzi

Daca nu exista nicio problema pe traseul efectuarii comenzii, e posibil ca traficul sa fie total irelevant pentru ceea ce vinzi. Verifica sursele din care vine traficul si asigura-te ca si canalele de publicitate sunt bine alese. Daca ai campanii active pe alte site-uri, asigura-te ca mesajul reclamelor e bine corelat cu ceea ce vinzi. Publicitatea inselatoare nu ajuta decat la trafic, insa pentru vanzari ai nevoie de o unitate a mesajului.

Daca traficul majoritar e din Google, fie textul de pe site-ul tau nu e relevant pentru ceea ce vinzi, putin probabil, fie utilizatorii nu cumpara din alte motive.

Utilizatorii nu au incredere in tine si in magazinul tau

De multe ori, utilizatorii nu cumpara pentru ca nu au incredere. Se tem ca produsele nu corespund, ca e posibil sa plateasca o comanda si sa nu primeasca produsele si asa mai departe.

Daca utilizatorii nu au incredere in tine si in magazinul tau e nevoie sa cresti autoritatea si sa ii faci sa aiba incredere in tine. Adauga datele complete ale firmei, link-uri catre Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, ofera suport telefonic, posteaza testimoniale reale (neaparat cu poze si nume) si cauta o personalitate care sa fie imaginea magazinului tau si care sa transfere, astfel, increderea si asupra magazinului tau.

Acestea sunt doar cateva modalitati prin care poti creste vanzarile, prin simpla rezolvare a unor probleme legate de site. Insa nu uita ca reclama e sufletul comertului si ca nu poti creste un business fara promovare. Asa ca opteaza pentru promovare online pentru magazinul tau pentru ca afacerea ta sa creasca mai rapid.

Daca nu ai experienta in promovarea prin facebook, SEO sau campanii de Google Ads, urmeaza niste cursuri care sa te ajute sau apeleaza la specialisti pentru consultanta in marketing online.

In viitor, te-ar putea ajuta sa angajezi o persoana dedicata, care sa se ocupe doar de promovare si de eficientizarea campaniilor de vanzari.

Pana atunci, insa, analizeaza traficul site-ului tau si ofera-le potentialilor clienti dovezi de incredere si produse de calitate. Vei vedea ca afacerea ta se va dezvolta frumos si va creste in mod constant.