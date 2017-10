Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, susține modificarea Legii redevențelor în sensul ca statul să lase mai mulți bani la județe în urma exploatării resurselor și recomandă parlamentarilor liberali să aibă o inițiativă fermă în Parlament.

”Mă bucur domnilor colegi parlamentari că vreți să modificați legea redevențelor. Dați-ne mai multă autonomie financiară să nu se mai întâmple migrația primarilor de la un partid la altul. Migrația s-a întâmplat pentru că le-au dat pe la nas cu milionul ca să asfalteze un kilometru de drum și i-au crezut unii dintre ai noștri care au fost mai slabi de înger. Trebuie să măriți cotele din impozitul pe venit local să vă duceți la 42- 43%. Azi ce redevențe încasăm? Pe ceva terenuri pe care le închiriem și ceva servicii de ale noastre. Dar în rest pe resurse nu încasăm mai nimic. În Bucovina lemnul se exploatează pe 60% din județ. Profitul RNP este de 80%. E bine sau e rău? O regie națională nu trebuie să aibă monopol. Și eu ce fac? Cerșesc bani pentru corectarea torenților din Bucovina. Pădurile sunt aici dar totul se concentrerază la București. Nu e normal, nu e moral. Timp de 143 de ani austriecii au dat bani dezvoltării Bucoinei direct din lemnul de acolo. La fel și la exploatarea de gaz metan, apă minerală, piatră. Fundamentați aceste lucruri dragi colegi parlamentari și cereți ca o parte din valoarea resurselor colectate de la noi să rămână la bugetele locale, să nu fim cerșetori la președinți de Consilii Județene sau de partide”, a declarat Flutur la Forumul Administrației Publice Locale care a avut loc sâmbătă la Iași.

El a mai cerut parlamentarilor liberali să susțină modificarea legii care dă dreptul Consiliilor Județene să împartă primăriilor bani de la bugetul de stat.

”Nu vreau să fim acuzați și suspectați că ne-am făcut președinți ca să împărțim bani. Trebuie formule clare și nu subiectivismul cuiva sau pixul lui Mischie. Pentru că acest lucru ar crea vrajbe, supărări și inechități din păcate în multe cazuri”, a mai punctat Flutur.