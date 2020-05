Desi economia Statelor Unite incepe sa revina incet la viata, contractorii sunt inca precauti in ceea ce priveste firmele de constructii. Desi multe ordine de legate de coronavirus sunt inca in vigoare, S.U.A. este pe drum sa mai renunte din restrictii. Intrucat mai multe domenii de constructie au fost considerate esentiale, industria are legatura cu altele care au fost complet inchise de la inceputul pandemiei.

Chiar daca economia tarii revine incet la viata, expertii medicali au avertizat ca ar putea exista un al doilea val de cazuri COVID-19, odata ce mai multe persoane vin in contact unele cu altele. Asadar, cum ar trebui sa se pregateasca contractorii pentru o a doua etapa potentiala de COVID-19? Revista Construction Dive a discutat cu o varietate de experti din industrie pentru a oferi cateva sfaturi in acest sens.

Protocoale de siguranta

O mare preocupare in randul contractantilor este pastrarea in siguranta a angajatilor pe masura ce ei continua sa lucreze sau sa revina la proiecte. In acest scop, antreprenorii incep prin respectarea liniilor directoare stabilite de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) si apoi le ajusteaza in consecinta, in functie de afacerea fiecaruia. Astfel, se vor intoarce la munca un numar mare de muncitori, inclusiv in firmele care produc tevi de constructii precum tevi rectangulare.

Este necesara perioada in care lucratorii vor trebui sa respecte liniile directoare de distantare sociala. De asemenea, compania poate sa desemneze unele cai de acces sa fie doar pentru intrari si altele doar pentru iesiri, pentru a reduce sansele ca acestia sa se intalneasca.

Tehnologia de lucru

Tehnologia ar putea juca un rol in siguranta lucratorilor. Se pot folosi monitoare Triax purtabile pentru a-i ajuta sa mentina o distanta sigura unul fata de celalalt. Totodata, compania poate sa aiba in vedere tehnologia de temperatura bazata pe infrarosu, pentru a face screening-ul permanent mai eficient la locul de munca pentru COVID-19.

Shawmut Design din Boston a implementat recent Feevr, un dispozitiv care utilizeaza inteligenta artificiala pentru a detecta temperaturi ridicate in grupuri de oameni pentru a determina daca vreun muncitor ar putea avea febra, fara a fi nevoie sa intre in contact fizic cu individul.

Si managerii de la Thornton Tomasetti au in vedere trecerea la optiuni mai avansate. Aceastia ar putea include drone si camere de 360 ​​de grade pentru a limita numarul de persoane.

O alta solutie ar fi oferirea de mai multe oportunitati de lucru la distanta – atunci cand pozitia o permite, de exemplu consulantii imobiliari, pot lucra de acasa. „Am vazut o implicare a angajatilor care este mai mare decat atunci cand oamenii lucreaza la birou”, a declarat CEO-ul AECOM, Michael S. Burke. „Oamenii se bucura de flexibilitatea suplimentara de a lucra acasa.”

Protectii legale

Partenerii comerciali Howell, a declarat Finamore, se pot astepta la o noua prevedere legata de coronavirus in subcontractele lor in cadrul careia vor fi obligati sa respecte noile protocoale de siguranta ale companiei. Se asteapta ca clientii sa faca acelasi lucru, cu acele prevederi potentiale transmise subcontractantilor.

In plus, liderii din constructii ar trebui sa fie familiarizati cu contractele lor pentru a sti care evenimente vor declansa dispozitii de forta majora care sunt orientate spre furnizarea de contractori de scutire de anumite obligatii in timpul evenimentelor neprevazute si de impact.

Avocatul Quinn Murphy din St. Louis a declarat pentru Construction Dive faptul cu cat definitia fortei majore a contractului este mai larga, cu atat e mai bine. „Cu cat definiti mai restrans cazurile in care forta majora ar putea fi solicitata, cu atat mai multe circumstante care nu sunt enumerate sunt excluse de la aplicarea clauzei de forta majora”, a spus el.

Implicatii de asigurare

Angajatorii trebuie sa ia in considerare pregatirea pentru o recuperare a angajatilor de coronavirusului si o posibila reaparitie. In acelasi timp, Guvernatorul din California, Gavin Newsom, a declarat ca angajatorii statului trebuie sa protezeje pe oricine contracteaza COVID-19 pana la inceputul lunii iulie, cu exceptia cazului in care angajatorul poate dovedi ca angajatul nu l-a contractat la locul de munca.