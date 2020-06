Comisia Economica pentru Africa a raportat ca intre 300.000 si 3,3 milioane de oameni de pe continent si-ar putea pierde viata din cauza COVID-19. Insa exista oportunitatea de a implementa sisteme care sa-si sprijine natiunile prin coronavirus si in viitor. Acestea includ comertul liber, lanturile de valori regionale si investitiile in infrastructura.

Spatiul de liber schimb continental african a fost lansat in urma cu doi ani in cadrul unui summit al Uniunii Africane (AU) de la Kigali. Acesta a fost programat sa fie pus in aplicare de la 1 iulie 2020. Dar acest lucru a fost amanat pana in 2021 din cauza impactului COVID-19 si a nevoii liderilor de a se concentra pe salvarea de vieti cu ajutorul masurilior de protectie precum si a echipamentelor: masti, viziere medicale, manusi etc.

Studiile realizate de Fondul Monetar International (FMI) si Comisia Economica pentru Africa afirma ca zona de liber schimb are potentialul de a creste, de a spori bunastarea si de a stimula dezvoltarea industriala pe continent. Insa unele tari, in special statele mai mici si mai vulnerabile, ar putea avea de suferi. De exemplu, acestea ar putea suferi pierderi de venituri si alte efecte negative din cauza liberalizarii premature.

Impactul COVID-19 va agrava doar aceste deficiente structurale. Comisia Economica pentru Africa a raportat ca intre 300.000 si 3,3 milioane de oameni si-ar putea pierde viata daca nu se iau masuri adecvate. Exista mai multe motive pentru acest nivel de risc ridicat. Acestea includ faptul ca 56% din locuintele urbane se afla in mahalale supraaglomerate, 71% din forta de munca din Africa este angajata informal si nu pot lucra de acasa si 40% dintre copiii de pe continent sunt subnutriti.

Africa este mai vulnerabila la impactul COVID-19, deoarece depinde foarte mult de importuri pentru produsele medicamentoase si farmaceutice si de exporturile de marfuri. Acestea din urma includ petrolul, care a suferit o prabusire severa a preturilor.

Alti factori care contribuie sunt datoria publica ridicata datorita platilor cu dobanda mai mare decat tarile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), dar si o baza fiscala slaba a impozitului si impactul negativ asupra monedelor din Africa datorita masurilor de stimulare uriase luate de tarile OCDE.

Criza COVID-19 ofera si oportunitatea tarilor africane de a se dezvolta. De exemplu, acestia ar putea accelera comertul intra-regional, concentrandu-se pe produsele de cea mai mare nevoie in timpul crizei de sanatate. Tarile ar putea, de asemenea, sa inceapa sa construiasca lanturi de valoare regionale pentru a promova industrializarea, a imbunatati infrastructura si a consolida buna guvernare si conducerea etica.

Comert echitabil

Trebuie indeplinite o serie de conditii pentru ca o zona de liber schimb sa aiba succes. In primul rand, statele africane variaza foarte mult ca dimensiune si dezvoltare economica. Drept urmare, unii pot justifica o atentie speciala si un tratament specific. In special, dintre cele 55 de state africane 34 sunt clasificate de catre Natiunile Unite drept tari cel mai putin dezvoltate. Este vorba de tari cu venituri mici, care au probleme structurale severe care impiedica dezvoltarea lor.

Construirea de acorduri comerciale in favoarea economiilor mici si mai putin dezvoltate va contribui la rezultate mai juste ale acordului de liber schimb. In al doilea rand, guvernele africane ar trebui sa includa partile lor interesate – intreprinderile (mari si mici), sindicatele si organizatiile societatii civile – in procesul de consultare nationala. Acest lucru va necesita institutii eficiente care sa permita o participare cat mai deplina.

Investitii transfrontaliere in infrastructura

Intrucat majoritatea tarilor africane sunt mai putin dezvoltate si multe sunt mici, comertul intra-regional le va cere sa coopereze pentru imbunatatirea infrastructurii lor. Aceasta include porturile fizice, drumurile si caile ferate, precum si procedurile vamale, eficienta porturilor si reducerea blocajelor rutiere.

Se inregistreaza deja progrese. Exemple includ Coridorul Mombasa-Nairobi, conexiunea rutiera Addis la Djibouti si Coridorul Abidjan-Lagos, care gestioneaza mai mult de doua treimi din comertul vest-african. Investitiile crescute in aceste tipuri de proiecte de infrastructura transfrontaliera vor beneficia de integrarea regionala.

Democratie si guvernare

Majoritatea statelor africane au inceput sa accepte sisteme de guvernare cu mai multe partide. Multi au imbratisat si o cultura a constitutionalismului, a statului de drept si a drepturilor omului.

Guvernanta democratica sustinuta de cetatenia activa va crea un mediu de transparenta si predictibilitate care incurajeaza investitiile interne si straine. Ambele sunt vitale pentru crestere si industrializare. Procesul este esential pentru sustenabilitatea integrarii economice regionale si a democratiei in Africa.

Tarile devin mai bune la indeplinirea obligatiilor democratice. De exemplu, 40 de tari africane, inclusiv Seychelles si Zimbabwe, s-au alaturat in mod voluntar Mecanismului african de evaluare a egalitatii. Mecanismul este o realizare remarcabila pe care trebuie sa se bazeze acordul privind zona de liber schimb.

Zona de liber schimb ar putea deveni un reper in calatoria Africii catre pace, prosperitate si integrare. Pandemia COVID-19, in ciuda impactului sau devastator asupra sanatatii si economiilor Africii, ar putea reprezenta o oportunitate de a avansa zona de liber schimb intr-un mod mai dezvoltat si reciproc benefic pentru tar