MOL România va finanța 18 proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosociale, suma alocată acestora fiind de 400.000 de lei. Este vorba despre proiecte selectate în cadrul celei de-a 12-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, organizat împreună cu Fundația Pentru Comunitate. Beneficiarii finali vor fi 773 de copii care trăiesc cu diferite dizabilități, suferă de boli cronice sau se află în curs de recuperare după afecțiuni grave.

„MOL România își menține angajamentul asumat de a fi partenerul de nădejde al comunităților. Continuăm și în acest an programul de responsabilitate socială pentru sănătatea copiilor. Această ediție, mai mult decât cele precedente, ne-a arătat cât de necesar este ajutorul nostru. Pandemia a acutizat problemele copiilor cu dizabilități sau boli cronice, adăugând suferințelor lor și stări de anxietate și stres. Ne-a dat speranță faptul că multe ONG-uri de specialitate au pregătit un răspuns profesional, au îmbogățit și adaptat metodologia aplicată, au abordat noi moduri profunde de lucru cu copiii, dar și cu familiile acestora. MOL România va rămâne un susținător al eforturilor acestorași suntem convinși că, împreună, putem schimba în bine viețile acestor copii”, a declarat Camelia Ene, Country Chairman &CEO MOL România.

Cele 18 proiecte câștigătoare au fost selectate dintr-un total de 77 de propuneri primite în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2020. Proiectele au fost depuse de organizații neguvernamentale specializate în proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosocialepentru copii și tineri cu deficiențe, cu boli cronice sau aflați în curs de recuperare după afecțiuni grave. Organizațiile înscrise provin din 26 de județe, iar 43 dintre acestea au mai participat și la edițiile precedente ale Programului. Proiectele selectate pentru finanțare vor fi implementate în perioada februarie–august 2021.

Dintre cele 18 ONG-uri câștigătoare,8 obțin finanțare pentru prima dată,în timp ce 10 au mai beneficiat de sprijin și la edițiile anterioare.

Organizațiile câștigătoare provin din București și din județele Bihor, Brașov, Cluj, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Mureș. Înactivitățile terapeutice și intervenții psihosociale vor utiliza diverse metode, precum terapia prin artă (muzică, desen, pictură), terapia prin joc, terapiile emoționale (marionete, jocuri de rol, psihodramă pentru copii, povești terapeutice), integrarea senzorială, terapia ocupațională, terapiile asistate de animale.

„Perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul acestei ediții va fi mai scurtă, va dura șapte luni, începând din februarie. Oferim informații tuturor ONG-urilorinteresate, atât în decursul celor șapte luni, cât și la final, în septembrie,când organizațiile susținute vor prezenta public rezultatele proiectelor realizate.Menținem intenția noastră de a acorda și în acest an Premiul MOL pentru sănătatea copiilororganizației care realizează cel mai bun proiect, împreună cu invitația de a delega un membru în juriul ediției viitoare. Este o practică a informării cuprinzătoare și șansei egale pentru toți cei interesați în pregătirea și înscrierea proiectelor la acest concurs”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista proiectelor finanțate poate fi accesată pe www.molromania.roși www.pentrucomunitate.ro .

Programul MOL pentru sănătatea copiilor, ediția a 12-a, 2020

Proiecte finanțate

În cadrul proiectului Adăugăm viață fiecărei zile specialiștii Fundației Hospice Emanuel din Oradea vor organiza ședințe de terapie prin artă și joacă pentru pacienți pediatrici diagnosticați cu o boală limitatoare de viață în stadiu avansat și pentru copii cu un frate sau părinte grav bolnav.

Fundația Inimă de Copil din Galați va implementa proiectul intitulat Universul emoțiilor mele – o viziune de 360° a nevoilor copilului cu dizabilități, oferind ședințe de terapie emoțională prin povești terapeutice, integrare multisenzorială și logopedie pentru copii care prezintă întârziere în dezvoltare.

Ce este terapia emoțională și cum ne ajută ea? este titlul proiectului care va fi implementat de Asociația The Story of Autism. În cadrul acestui proiect,desenul, jocul de rol, teatrul și jocul cu marionetele vor fi folosite pentru dezvoltarea emoțională a copiilor cu tulburare din spectrul autist.

În proiectul intitulat Povești și emoții, alături de copiii din spital!, Asociația P.A.V.E.L. va organiza ședințe de terapie emoțională, multisenzorială și terapie prin povești. Beneficiari vor fi pacienții oncologici internați în secția de oncopediatrie a spitalului Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu din capitală.

Terapie asistată de câini în sprijinul gestionării emoțiilor la elevi cu dizabilitate intelectuală este titlul proiectului implementat de Asociația KozmutzaFlóra, prin care douăzeci de copii cu dizabilități mentale vor fi susținuți de terapeuți patrupezi pe parcursul a patru luni în însușirea și gestionarea corectă a emoțiilor.

Activitățile de dezvoltare precoce aplicate de Asociația Prosperitas Vitae în Centrul de Dezvoltare Timpurie din Sînmartin (Harghita) vor fi completate de terapie prin muzică și muzică asistată (Soundbeam) în proiectul Conectare cu lumea prin sunete II., facilitând dezvoltarea generală a treizeci de copii de vârstă mică.

Specialiștii de la Asociația Atipic din Brașov vor susține copii diagnosticați cu tulburări de spectru autist în gestionarea emoțiilor și în dezvoltarea abilităților sociale și motrice prin muzicoterapie și terapie prin arte combinate în proiectul intitulat Muzică și culoare pentru copiii cu autism.

Asociația de Cercetări Subacvatice va aplica în proiectul Dacă o ușă se închide, altele se deschid! metoda TUSMA pentru a facilita dezvoltarea copiilor cu dizabilități. Metoda TUSMA combină meloterapia, unele elemente ale hidroterapiei și imaginația ghidată.

Profesioniști de la Asociația K’arte vor utiliza în proiectul intitulat Equilibrium”terapie prin artă și ludoterapie (sandtray play) cu scopul de a ajuta treizeci de copii suferind de tulburări de anxietate în ameliorarea problemelor emoționale.

Proiectul intitulat Cu o experiență de joc virtual pentru dezvoltare, implementat de Fundația Szent Gellért, completează paleta terapiilor complementare cu un joc virtual adaptat special la nevoile copiilor cu dizabilități în vederea stimulării și motivării copiilor pentru efectuarea mișcărilor necesare pentru dezvoltarea lor.

În proiectul Amprenta sunetului specialiștii Asociației VAR organizează sesiuni de terapie prin joacă și dramaterapie pentru susținerea a 24 de copii cu deficiențe de auz sau purtători de implant cohlear.

Fundația Salvator va oferi sesiuni de terapie ecvestră. Ședințele gratuite de hipoterapie oferite în cadrul proiectului CALdă susținere II. vor ajuta cincisprezece copii cu dizabilități și aparținătorii lor.

Fundația Bambini in Emergenza dorește să vină în ajutorul copiilor părăsiți după naștere. Proiectul Restituirea Armoniei – pentru reabilitarea psiho-socială a copiilor din Centrul Pilot Andreea Damato propune utilizarea terapiei prin artă, a artelor marțiale și a poveștilor terapeutice pentru creșterea rezilienței copiilor.

Asociația Nas Roșu va implementa proiectul intitulat The wonder of music, în cadrul căruia vor utiliza terapie prin muzică și joacă în vederea dezvoltării abilităților emoționale, de comunicare și motrice a copiilor cu dizabilități grave.

Asociația Albert și Zâmbete și-a propus lansarea unei platforme digitale – Galeria Terapiilor – cu scopul de a asigura schimb de informații între familiile care cresc copii cu dizabilități și firmele sau ONG-urile care le oferă terapii complementare.

În cadrul proiectului Terapie prin artă,Asociația Comite Ocland va asigura terapie ocupațională (cioplit și pictură pe lemn) pentru douăzecișipatrude copii instituționalizați.

Asociația Simte Magia și-a propus să contribuie la creșterea stimei de sine, îmbunătățirea abilităților sociale și de exprimare a emoțiilor pentru treizeci de copii diagnosticați cu tulburări de spectru autist prin terapie ocupațională.

Asociația ELFI va organiza ateliere de autocunoaștere pentru 24 de elevi de la Școala Specială Sfânta Ana din Miercurea Ciuc. În cadrul atelierelor vor utiliza tehnici psihodramatice, carduri OH și elemente de terapie prin artă pentru a facilita procesul de dezvoltare personală.