55 de tineri au fost desemnați câștigători ai concursului de proiecte din cadrul celei de-a șaptea ediții a Programului Permis pentru viitor și obțin finanțare pentru a urma anul acesta cursurile școlii de șoferi pentru categoriile B, C și D;

Pentru această ediție a Programului, lansată la finalul anului 2021, suplimentarea finanțăriimajorează numărul de beneficiari, mai mulți tineridin medii defavorizate având acum șansade a urma gratuit cursurile școlii de șoferi;

MOL România și Fundația Pentru Comunitate dublează finanțarea alocată celei de-a șaptea ediții a Programului Permis pentru viitor, lansată în noiembrie 2021, bugetul total fiind în valoare de 190.000 de lei. Astfel,un număr mai mare de tineri au devenit beneficiari ai programului, respectiv 55 de tineri din medii defavorizatevor fi sprijiniți anul acesta pentru a urma cursurile școlii de șoferi.

Proiectele desemnate câștigătoare și care vor beneficia de finanțare au fost selectate dintre cele216aplicații înscrise în concurs în perioada 25 noiembrie 2021 – 21 ianuarie 2022.193 tineri au solicitat finanțare pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile B și BE, 18 pentru categoriile C și CE, trei pentru tractor agricol, iar pentru categoria D și atestat, câte o solicitare. Dintre cei 55 de beneficiari,47au obținut finanțarepentru categoriile B și BE, șapte pentru C și CE, iar un tânăr pentru categoria D.

„Tinerii din medii defavorizate trebuie susținuți în efortul lor de a-și găsi un loc de muncă, iar prin Programul Permis pentru viitor suntem mândri că reușim să oferim sprijin. MOL România este un partener devotat al comunităților din care face parte, și nu numai, și va continua să fie alături de cei care sunt în nevoie,”a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

Beneficiarii acestei ediții a Programului Permis pentru viitor provin din 18județe: Argeș, Bacău, Brașov,Buzău, Cluj,Covasna, Dâmbovița, Galați,Gorj, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vâlcea, Vranceași din Municipiul București.

„Tinerii care au obținut finanțare, în termen de o lună de zile de la încheierea contractelor se vor înscrie la o școală de șoferi,iar în a doua parte a anului vor finaliza cursurile, apoi vor susține examenul. O nouă ediție a Programului va fi lansatăla sfârșitul lunii noiembrie. Cei interesați se pot informaaccesând website-ul Fundației Pentru Comunitate sau ne pot contacta telefonic. Menționez faptul că în procesul de evaluare este important ca solicitanții sau susținătorii să poată fi contactați telefonic în vederea unor clarificări suplimentare”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista câștigătorilor, care devin beneficiari ai Programului Permis pentru viitor, a fost publicată de către Fundația Pentru Comunitate și poate fi consultată aici.