MOL România și Fundația Pentru Comunitate au anunțat cea de-a șasea ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care acoperă costurile obținerii permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate.

Termenul de depunere a solicitărilor de finanțare este 23 ianuarie 2021.

De la începutul acestui program, 80 de tineri au finalizat cu succes cursurile, iar alți 71 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

Programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente.

Persoanele eligibile pentru finanțare sunt tinerii cu vârsta între 17 și 25 de ani care doresc să obțină permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

Solicitările de finanțare pot fi transmise online sau prin poștă până la data de 23 ianuarie 2021.

„Tinerii aflați la început de drum se confruntă cu multe dificultăți, mai ales atunci când provin din medii defavorizate. Dificultățile sunt accentuate de perioada de criză generată de pandemie. MOL România înțelege acest context și vine cu bucurie alături de tinerii care au nevoie de resurse și de sprijin, printr-o nouă ediție a Programului Permis pentru viitor. Interesul manifestat pentru acest program a crescut cu fiecare ediție, ceea ce ne-a demonstrat utilitatea sa. MOL România rămâne partenerul dedicat al comunităților și vom continua să fim implicați și prezenți acolo unde este nevoie de noi”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

În cadrul evenimentului online de lansare a ediției din acest an a programului, șase tineri care au beneficiat de sprijin financiar la edițiile anterioare și au obținut permis de conducere, au vorbit despre experiența lor în accesarea facilităților oferite prin program și despre realizările lor ca posesori de carnet de șofer.

„Condițiile actuale au creat adevărate obstacole în calea realizării celor planificate pentru acest an, dar nu m-au împiedicat deloc să studiez, să mă pregătesc bine din timp. Obținând și finanțare pentru plata taxelor, m-am înscris imediat după redeschiderea școlii de șoferi, iar în cel mai scurt timp posibil am finalizat cursurile și am luat cu succes examenul. Este de fapt o calificare într-o meserie care mă ajută în viață”, a declarat Fekete Előd, primul beneficiar al ediției trecute care a obținut permis.

De la începutul acestui program, 80 de tineri au finalizat cu succes cursurile: 69 au obținut permis de categoria B, 8 categoria C, o tânără are carnet categoria B pentru automobil adaptat, un tânăr a luat examenul pentru categoria B96 (ce permite suma MMA autoturism + rulotă/remorcă până la limita de 4.250 kg), și un tânăr are permis pentru tractoare agricole. Alți 71 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

„Timp de două luni primim înscrieri atât online cât și prin poștă, în funcție de opțiunea solicitanților, și asigurăm informare permanentă pentru cei interesați. Completarea corectă a formularului simplu de înscriere și anexarea celor cinci documente obligatorii sunt condițiile intrării în acest concurs de proiecte. Constituie un avantaj o adeverință din partea unui angajator care oferă un loc de muncă în cazul în care solicitantul va poseda permis de conducere, și, de asemenea constituie un avantaj o recomandare din partea unui ONG sau a unei instituții care susține necesitatea finanțării”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Formularul de înscriere și alte detalii se găsesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.