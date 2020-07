Prefectul de Suceava Alexandru Moldovan a declarat, la Radio Top, că la nivelul județului situația epidemiologică s-a îmbunătățit considerabil. El a precizat că județul a coborât sub locul 20 în țară în ceea ce privește noile cazuri de infectare cu noul coronavirus. Prefectul a spus: „Cred că stăm mai bine de locul 20. În ultimele trei săptămâni am coborât în mod constant, am avut un trend epidemiologic descrescător. În ultimele zile avem un trend constant, ceea ce ne îndeamnă la optimism. Dar, noi suntem în continuare precauți și căutăm să ne luăm toate măsurile pentru a preveni orice posibilă dezvoltare a unui focar”. Marți, în județul Suceava s-au înregistrat 22 de noi cazuri de coronavirus, miercuri 27, iar ieri 20.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating