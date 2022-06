Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că Guvernul României a adoptat noi acte normative pentru recunoaștea unor localități din județul Suceava ca destinații turistice de interes local. Gheorghe Flutur a amintit că județul Suceava are un număr de 15 de localități atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local la care se vor adăuga încă cinci, respectiv comunele Moldovița, Panaci, Putna, Șaru Dornei și Vama.

„Ultimul Proiect de Act Normativ al Guvernului referitor la aceste localități, care este bine venit și în acest fel județul Suceava este județul cu cele mai multe localități destinații turistice din țară.

Preocuparea noastră este să transformăm Bucovina în Pol de dezvoltare turistică prin proiecte finanțate din fonduri europene în primul rând prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Reamintim că am depus fișa de proiect pentru introducere a trenului turistic Suceava – Vatra Dornei, modernizarea aerodromurilor și hergheliilor din județ, Tabăra Bucșoaia și altele”, a spus Gheorghe Flutur