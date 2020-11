Duminică, 8 noiembrie, la ora 12.00 toți polițiștii suceveni aflați în serviciu au ținut un minut de reculegere pentru un coleg care a pierdut lupta cu coronavirusul la doar 34 de ani. IPJ Suceava a transmis un comunicat pe care îl prezentăm integral:

Drum lin printre îngeri, drag camarad!

Astăzi, la ora 12,00, a avut loc înmormântarea colegului nostru Ionuț Hanganu, de la IPJ Brașov – Poliția Transporturi.

Subcomisar de poliție, șef al Biroului de Investigații Criminale, colegul nostru avea doar 34 de ani când pierdut lupta cu noul coronavirus.

Colegii din toată țara au ținut un moment de reculegere pentru Ionuț Hanganu și pentru toți cei care pănă astăzi ne-au părăsit din cauza acestei pandemii, pornind sirenele autospecialelor de serviciu.

Această necruțătoare boală nu iartă pe nimeni, indiferent de vârstă, profesie, poziție socială sau orice alt element subiectiv care ne poate da impresia că suntem intangibili. Depinde doar ne noi toți să ne protejăm pe noi, pe cei dragi nouă, copii, bunici, colegi. O putem face cu un simplu gest: acela de a purta mască și de a respecta măsurile de prevenire a răspândirii bolii indicate de specialiști.

În memoria colegului nostru și a tuturor celor care nu mai sunt;

Pentru toți cei care luptă în fiecare zi cu efectele pandemiei;

Pentru noi toți și mai ales pentru siguranța copiilor și părinților noștri,

PURTAȚI MASCA DE PROTECȚIE !