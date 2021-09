Moment istoric pentru municipiul Fălticeni, acolo unde noul Spital Municipal îşi va începe activitatea după 30 de ani de la începerea lucrărilor. Deschiderea noului Spital Municipal din Fălticeni se va face fără nici o inaugurare oficială sau manifestări festive aceasta fiind dorinţa primarului din Fălticeni, Cătălin Coman. Singurul eveniment organizat pentru a marca acest moment a fost o întâlnire medicală de lucru, care a avut loc în sala de şedinţe a noului spital. În cadrul întâlnirii a fost prezentată oferta medicală a Spitalului Fălticeni. La şedinţă au participat directorii de spitale din judeţ, dar şi invitaţi ai unor instituţii judeţene. Astfel, întâlnirea a avut loc în prezenţa primarului Cătălin Coman, a preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectului Iulian Cimpoeşu, secretarului de stat din Ministerul Sănătăţii, Vass Levente, directorii de instituţii, medici fălticeneni şi invitaţi special din Iaşi.

Cătălin Coman: După finalizarea spitalului am început o politică agresivă, în sensul bun, pentru atragerea de medici

Primul care a luat cuvântul a fost primarul din Fălticeni, care a declarat că îl bucură faptul că noul Spital Municipal va fi pus la dispoziţia fălticenenilor şi a populaţiei din jurul acestui municipiu. „Suntem astăzi împreună toți cei care într-un fel sau altul ne-am dorit ca acest spital din Fălticeni să fie finalizat, să fie pus la dispoziția celor care au nevoie de servicii medicale de calitate. Această întâlnire este primă activitate medicală oficială din Spitalul Municipal Fălticeni. Nu este o întâlnire festivă, nu este o inaugurare a Spitalului Municipal Fălticeni. Conform procedurilor legale, noaptea trecută la ora 24:00 autorizația emisă de Agenția pentru Protecția Mediului a depășit faza în care putea fi contestată, prin urmare începând de astăzi își produce efectele legale. Și avem această zi de 1 septembrie în care să realizăm ultimele dezinfecții, ultimele detalii tehnice privind logistica și crearea fluxurilor necesare”, a spus Cătălin Coman. El a arătat că începând de joi, 2 septembrie spitalul va fi deschis oficial și vor putea fi internați primii pacienți.

Coman a spus că după finalizarea spitalului a început o politică agresivă, în sensul bun, pentru atragerea de medici la Fălticeni. „Și sunt convins că împreună cu dumneavoastră, cu sprijinul instituțiilor pe care le reprezentați vom găsi cele mai bune soluții pentru ca serviciile medicale la Fălticeni să fie dintre cele mai bune, așa cum doresc cetățenii. Suntem la 30 de ani de la începutul acestui spital. Au trecut 30 de ani, ce a fost rău dăm deoparte, ne gândim pozitiv, ne gândim la viitor. Suntem datori față de cei 150.000 160.000 de oameni care și-au pus speranța de-a lungul timpului în deschiderea acestui spital să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca lucrurile acestea să se întâmple bine și eficient”, a mai precizat primarul din Fălticeni.

Managerul Spitalului Municipal Vlad Morariu: Ne axăm pe saltul calitativ al serviciilor medicale

În ceea ce-l priveşte pe managerul Spitalului Municipal Fălticeni, Vlad Morariu, acesta a spus încă de la începutul discursului său că „parcă nu îmi vine să cred că am ajuns aici”. Vlad Morariu a arătat că proiectul pentru construcţia spitalului a fost unul dificil, la care s-a lucrat de 30 de ani. „Practic, lucrările au fost suspendate între anii 1997 și 2011. De 9 ani efectiv lucrăm la spital şi am ajuns și la faza finală. Un proiect greu, cu finanțare fragmentată. Nu am știut niciodată pentru anul care urmează ce finanțare vom avea, motiv pentru care nu am putut nici noi, nici constructorul să planificăm mai eficient ritmul lucrărilor. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul factorilor de decizie care s-au implicat și care au vrut ca acest proiect să ajungă la etapa finală iată că astăzi inaugurăm noul spital”, a spus Vlad Morariu. El a adăugat că noul spital din Fălticeni este unul modern, care respectă toate normele naționale aliniate la normele europene. Spitalul are 252 de paturi, 9 secții şi șase compartimente. „Noi practic am comasat șase corpuri, șase pavilioane într-unul singur. Am rămas ca secție exterioară doar cu bolile infecțioase și secția de Pneumofiziologie. Şi aşa cum a anunţat în diverse rânduri, domnul primar ne va sprijini să modernizăm și celelalte pavilioane care au rămas exterioare”, a declarat managerul spitalului. El a adăugat că dezvoltarea serviciilor medicale în Fălticeni a fost gândită a se realiza în două etape, prima fiind cea care s-a încheiat odată cu deschiderea spitalului, respectiv modernizarea infrastructurii şi a dotărilor. „Etapa a doua este cea de salt calitativ al serviciilor medicale pe care le oferim pacienților noștri. Este o etapă pe care am început-o de la începutul anului printr-o campanie de recrutare și de atragere a medicilor tineri către spitalul nostru”, a spus Morariu.

Flutur: „Este foarte bine că s-a finalizat spitalul de la Fălticeni, dar spitalul mai are în continuare nevoie de dotări

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să amintească faptul că de acest spital îl leagă una dintre cele mai mari alocări de fonduri pentru lucrările la această investiţie. „În 2010 am venit aici cu ministrul Atilla Cseke, pe atunci ministru al sănătății. Și cea mai mare sumă de bani el a alocat-o când era ministrul sănătății. 200 de miliarde de lei vechi atunci era o sumă enormă. Și din păcate, din cauza contestațiilor la licitație știu că nu s-au putut cheltui. Pentru că procedura noastră românească ne duce și spre așa ceva. Poate una din cauze a fost și asta. Nu am avut curajul la timp să modificăm să fluidizăm legile achizițiilor publice și ne trezim cu așa ceva. E bine că s-a finalizat până azi”, a spus Flutur. El a mai adăugat că anul trecut și anul acesta, Guvernul a mai alocat aproape 18 milioane de lei pentru finalizarea spitalului. „Astăzi ni se alătură în infrastructura spitalicească un spital cu peste 240 de paturi şi cu un ATI modern. Şi pe mine mă bucură foarte mult că avem acest spital în lupta aceasta cu pandemia”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a adăugat că este extrem de important ca spitalul din Fălticeni să continue să achiziţioneze dotări medicale performante. „Este foarte bine că s-a finalizat spitalul de la Fălticeni, dar spitalul mai are în continuare nevoie de dotări. Eu cred că în proiectele viitoare europene și am cerut primului ministru asta, trebuie să ne gândim și la spitalele mari regionale cum e cel de la Iași, dar nu putem abandona finanțarea spitalelor mici, Vatra Dornei, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc sau Siret. Dacă nu găsim proiecte eligibile pe fonduri europene degeaba facem mamuți regionali și atunci oamenii în loc să rămână la Vatra Dornei trebuie să îi duci direct la Iași. Eu cred că trebuie să concentrăm să fie eligibile și aceste spitale. Au mare nevoie de dotări. Și eu mă bucur că primarul de la Fălticeni cere aceste dotări și așa trebuie să facă. Am văzut că dorește dotări în continuare.

Aveți aici cel puțin 150.000 de locuitori în zona arondată Fălticeniului care ar putea să se adreseze spitalului. Adică un sfert din populația județului Suceava şi nouă nu ne este indiferent acest lucru. De acea cât am putut și noi am venit cu sprijin din Fondul de Urgență a CJ Suceava și să dea Dumnezeu să nu aveți nevoie, dar suntem cu arma la picior în continuare pentru treaba asta”, a mai declarat Flutur, care a ţinut să le mulţumească în mod special medicilor şi tuturor cadrelor sanitare pentru implicarea de care au dat dovadă în această pandemie.