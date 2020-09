Moment istoric pentru piața de capital din România, care este inclusă, începând cu 21 septembrie 2020, în indicii Piețelor Emergente ai furnizorului global de indici FTSE Russell. La 25 de ani de la redeschiderea bursei, România este primită într-un univers investițional fără precedent: noi fonduri de investiții care gestionează miliarde de euro vor putea investi în companiile listate la Bursa de Valori București (BVB), ceea ce era imposibil anterior din cauza restricțiilor generate de statutul de Piață de Frontieră.

Două companii românești, Banca Transilvania (TLV) – cea mai tranzacționată companie de la BVB – și Nuclearelectrica (SNN) – companie listată la bursă în care statul român este acționar majoritar – au îndeplinit criteriile necesare pentru a fi incluse, din 21 septembrie, în indicii Piețelor Emergente reprezentativi pentru upgradarea României.

Consolidarea statutului de Piață Emergentă, prin creșterea numărului de companii românești incluse în acești indici, reprezintă unul dintre principalele obiective ale Bursei de Valori Bucureşti. Creșterea reprezentativității României în spațiul emergent va contribui la atragerea de fonduri substanțiale în companiile listate la bursă și, implicit, în economia românească.

Pentru prima dată în istorie, piața de capital din România este inclusă, începând cu 21 septembrie 2020, în indicii Piețelor Emergente, potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell. Promovarea României la statutul de Piață Emergentă după 25 de ani de la reînființarea bursei locale, instituție fundamentală a pieței de capital românești, reprezintă un succes fără precedent.

„Povestea Bursei de Valori București este, în mare parte, povestea României moderne și face parte din ADN-ul nostru național pentru că demonstrează capacitatea acestei națiuni de a se mobiliza pentru atingerea unui obiectiv de țară extrem de ambițios. Instituția bursei de valori a fost restabilită în 1995 după ce a fost închisă timp de aproape jumătate de secol, imediat după instalarea regimului comunist în România. Am început totul de la zero. De atunci și până acum, după un sfert de secol de muncă și aliniere la cele mai înalte standarde, bursa românească a ajuns la nivelul exigențelor impuse de piețele internaționale. Nicicând în istoria recentă a țării nu a existat un proiect economic atât de amplu care să necesite atât de mult efort și determinare pe o perioadă atât de lungă de timp. Și cel mai important aspect pe care îl recunoaștem și îl celebrăm astăzi este că România Emergentă este mai mult decât proiectul BVB, este un proiect de țară”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Trăim un moment istoric. Este cea mai clară și incontestabilă recunoaștere internațională pe care o primește piața de capital din România. Este mai mult decât o validare a valorilor promovate de piața de capital, este o validare a eforturilor României de a fi inclusă într-un univers investițional fără precedent. Aș dori să le mulțumesc tuturor entităților implicate în piața de capital și autorităților care au fost aproape de bursă în tot acest proces. Sunt deosebit de onorat să conduc echipa care a făcut acest moment posibil și am încredere în capacitatea noastră comună de a ne asuma și realiza obiective care să rămână în istorie”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Din 21 septembrie 2020, România este inclusă propriu-zis în indicii Piețelor Emergente potrivit clasificării realizate de FTSE Russell, iar acest eveniment a fost posibil după ce furnizorul global de indici a anunțat, în septembrie 2019, că România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă Secundară de la statutul de Piață de Frontieră. „FTSE Russell are deosebita plăcere să anunțe că România va primi statutul de Piață Emergentă Secundară. […] România îndeplinește cele 9 criterii de calitate ale FTSE pentru statutul de Piață Emergentă Secundară potrivit schemei FTSE pentru clasificarea țărilor. FTSE Russell felicită autoritățile pieței de capital din România pentru atingerea acestui statut,” se arată în raportul publicat anul trecut de furnizorul global de indici. Decizia de promovare a fost luată după ce România s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.

Promovarea propriu-zisă la statutul de Piață Emergentă va permite pieței de capital și economiei românești să absoarbă noi fonduri în următorii ani și transmite un semnal puternic către companiile private și de stat că pot crește semnificativ prin intermediul bursei. Noi fonduri de investiții care gestionează miliarde de euro vor putea investi în companiile românești listate la BVB, ceea ce era imposibil anterior din cauza restricțiilor generate de statutul de Piață de Frontieră deținut până acum România.

Două companii românești: contribuție decisivă la noul statut

Două companii românești, Banca Transilvania (TLV) – cea mai tranzacționată companie de la BVB – și Nuclearelectrica (SNN) – companie listată la bursă în care statul român e acționar majoritar – au îndeplinit criteriile necesare pentru a fi incluse, începând cu 21 septembrie, în indicii All-Cap dedicați Piețelor Emergente potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell. Contribuția celor două companii a fost decisivă pentru upgrade-ul întregii piețe deoarece promovarea a ținut cont de prezența companiilor în indicii All-Cap (care include companiile cu o capitalizare mare, medie și mică, excluzând sectorul micro).

Banca Transilvania devine prima companie românească cu acționariat privat listată la bursă care a fost inclusă în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente.

„Acum 23 de ani, când ne-am listat la Bursă, eram o bancă mică, cu o capitalizare de 10 milioane de dolari şi azi suntem încântaţi să contribuim din poziţia de lider al sectorului bancar şi al lichidităţii pe bursă la includerea României în indicele FTSE Russell. Sperăm ca experienţa noastră pozitivă şi povestea de succes să inspire şi să atragă şi alte companii să ne urmeze. Ne-am definit de la început obiectivul principal ca fiind susţinerea economiei româneşti pe toate planurile şi ne bucurăm că am reuşit să confirmăm. Ca bancă universală, acesta rămâne angajamentul nostru ferm. Suntem onoraţi să fim parte din această etapă istorică pentru România şi pentru piaţa de capital”, a declarat Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania.

„Ne bucurăm că România şi piaţa de capital sunt jucători într-o nouă ligă, piaţa emergentă secundară. Pentru România este o ocazie să se remarce şi pe alte pieţe şi să exploateze potenţialul investiţional pe care îl deţine. Suntem onoraţi că Banca Transilvania este una dintre cele două companii care au calificat România. Intrarea BT pe indicele FTSE Russell pentru pieţele emergente ne responsabilizează şi mai mult deoarece şi mai mulţi investitori se vor uita spre Banca Transilvania. Curaj, România!”, a spus Ömer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania.

Nuclearelectrica devine prima companie românescă cu acționariat majoritar de stat listată la bursă care a fost inclusă în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente.

„SNN este o companie care își dorește în primul rând stabilitate și pe baza acestei stabilități o creștere graduală. Este premisa de la care am pornit în 2017 și pe care am construit constant pentru a poziționa compania cât mai avantajos, pentru a aduce valoare adăugată și câștiguri acționarilor și investitorilor noștri. Suntem responsabili pentru binele companiei și, în egală măsură, pentru binele investitorilor noștri. Rezultatele financiare, strategiile pe termen lung, perfect contextualizate mediului european și internațional de creștere sustenabilă, corelate cu proiectele de investiții sunt elocvente pentru SNN peste 10, 20, 30 de ani: o companie puternică, capabilă să reziste dinamicii externe, și am văzut deja ce înseamnă dinamica subită. Includerea, începând din această toamnă, în indicele FTSE Russell reflectă eforturile noastre și motivația de a avea o companie robustă, dar și de a susține dezvoltarea Bursei de la București prin atragerea de noi investitori”, a afirmat Cosmin Ghiță, Directorul General al Nuclearelectrica.

Primele efecte

Ca urmare a upgradării României la statutul de Piață Emergentă prin includerea emitenților Banca Transilvania și Nuclearelectrica în indicii FTSE All-Cap, reprezentantivi pentru upgrade-ul la noul statut de piață, și alte companii românești listate la Bursa de Valori București pot beneficia de includerea în indicii piețelor emergente. Potrivit clasificării FTSE Russell, prima companie românească care a beneficiat de upgrade-ul pieței este TeraPlast (simbol bursier TRP). În consecință, începând cu 21 septembrie, TeraPlast devine prima companie românească inclusă în indicele FTSE Global Micro-Cap. Sectorul micro nu este luat în calcul de furnizorul global de indici în decizia privind upgrade-ul de țară, însă includerea companiilor românești în acești indici poate contribui nu doar la vizibilitate, ci și la atragerea de capital din partea administratorilor de fonduri.

Consolidarea statutului de Piață Emergentă

„România are o nouă autostradă care ne conectează cu întreaga lume, nu doar cu Europa. Ca urmare a promovării la statutul de Piață Emergentă, autostrada reprezentată de piața de capital facilitează circulația fluxurilor de bani oriunde în lume. Avem astfel cea mai bună dovadă care arată de ce listarea la bursă a companiilor, fie că au acționariat majoritar de stat sau privat, reprezintă calea spre dezvoltarea economică și sustenabilă a României. Continuarea procesului de listare asigură valorificarea oportunităților și deschide calea spre accesul la capital într-un mod rapid și eficient. Obiectivul principal comun, atât în mediul economic cât și în cel politic, este dezvoltarea României,” a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„România are șansa de a fructifica oportunitățile oferite de noul statut de Piață Emergentă pentru că, în acest moment, sunt mai multe companii candidate care pot îndeplini criteriul de lichiditate. Noi emitenți vor putea intra în indicii FTSE Russell dacă vor îndeplini la următoarele evaluări criteriul de lichiditate. Consolidarea acestui nou stat pe care l-am câștigat se poate realiza doar prin creșterea numărului de companii românești prezente în indicii Piețelor Emergente, iar acest lucru înseamnă că vom avea companii românești mai valoroase și mai puternice, ceea ce va contribui la dezvoltarea economiei românești. Tocmai de aceea este nevoie de o strânsă colaborare între Bursa de Valori București și autorități, între mediul de business și mediul politic, astfel încât să reușim împreună să dublăm, în următorii 10 ani, gradul de reprezentativitate al pieței de capital în economie, de la nivelul actual de 10% la 20% din PIB”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.