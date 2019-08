Monseniorul Iosif Păuleț a celebrat astăzi, 4 august 2019, ultima sa liturghie în calitate de paroh al Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Ioan Nepomuk” din Suceava și în același timp decan al Decanatului de Bucovina. Alături i-au fost Monseniorul Ionuț-Paul Strejac – Capelan al Sanctității Sale Papa Francisc, pr. Francisc Doboș – Purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, preoți veniți special pentru această ocazie precum și enoriași.

La slujbă au participat președintele Uniunii Polonezilor din România – Ghervazen Longher dar și reprezentantul în Parlament al comunității poloneze dna deputat – Victoria Longher, care au adus mulțumiri Monseniorului pentru implicarea și frumoasa colaborare oferite comunității poloneze în decursul celor 9 ani în care a slujit ca decan de Bucovina și paroh al bisericii.



Moseniorul Iosif Păuleț va fi consacrat episcop şi va lua în posesie canonică Dieceza Romano-Catolică de Iaşi, în sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Domnului, marţi, 6 august 2019, prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel, administrator apostolic de Iaşi, în cadrul unei sfinte Liturghii solemne celebrate în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, la ora 10.30. ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, va fi co-consacrator, alături de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi.