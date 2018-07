Duminică, 1 iulie, la Rădăuți au avut loc ample manifestări prilejuite de finalizarea lucrărilor de reabilitare a ansamblului „Statuii ecvestre a lui Bogdan Vodă ”, întemeietorul Moldovei organizatorii principali fiind Primăria muncipiului și Casa de Cultură din localitate. Au fost prezenți pe lângă autoritățile locale în frunte cu primarul Nistor Tătar, starețul Mănăstirii Bogdana, Iustin Dragomir, prefecta Mirela Elena Adomnicăi, șeful ISU Suceava, Ion Burlui, parlamentarii social democrați Virginel Iordache și Alexandru Rădulescu. Programul a fost unul extrem de atractiv și ofertant multe dintre momente stârnind o emoție aparte.

Moldovenii au atins coarda sensibilă a rădăuțenilor

Programul a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de preoți de la Mănăstirea Bogdana în frunte cu starețul Iustin Dragomir. A urmat prezentarea filmului ”De la descălecatul lui Bogdan” realizat de Corneliu Cârdeiu. Filmul a adus în prim plan personalități marcante ale Rădăuțiului precum renumitul dramaturg Matei Vișniec, fostul campion olimpic și mondial la lupte greco romane, Ștefan Rusu, cîntărețul Berti Barbera, omul de televiziune Mihai Tatulici, care au vorbit în termeni elogioși și emoționanți de orașul lor. Vizionarea filmului a făcut-o pe prefecta Adomnicăi să spună că ”m-a încercat regretul că nu m-am născut la Rădăuți”. Spectacolul artistic care a urmat a produs o mare bucurie în rândurile numerosului public prezent la manifestare. Au evoluat Orchestra ”Model”- subdiviziune în cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova cu statut militar, Corul de cameră „Credo” din componenţa Ansamblului de cîntece şi dansuri al Departamentului Trupelor de Carabinieri și Garda de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne , condusă de inspectorul principal Andoni Dorel Dumitru, specialist al Secţiei mobilitate academică a Centrului studii şi asigurare a calităţii al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Spectacolul a fost de-a dreptul încântător. Cântecele patriotice interpretate i-au făcut pe oameni să vibreze cu adevărat pe unii emoționându-i până la lacrimi. Manifestările s-au încheiat cu spectacolul în aer liber ”Apus de soare ” de Barbu Ștefănescu Delavrancea în interpretarea actorilor Teatrului ”Mihai Eminescu ” din Botoșani. A fost un final cum nu s-a putut mai potrivit pentru o zi perfectă.

Adomnicăi către Tătar: ”Vă felicit că ați înțeles că orașul trebuie modernizat dar nu trebuie uitată istoria orașului”

Prefecta Mirela Elena Adomncăi a apreciat faptul că rădăuțenii nu și-au uitat istoria și că își cinstesc permanent înaintașii. ”Participăm la această manifestare prilejuită de finalizarea reabilitării statuii ecvestre a lui Bogdan I de la Rădăduți ținut pe il reprezentăm și noi pentru că nu întâmplător și cronocarii vremurilor au denumit acest ținut al nostru Bogdania pentru că a fost o formă de respect istiric pentru acest domnitor care își duce somnul de veci în cea mai veche ctitorie din Moldova păstrată până astăzi aici la Rădăuți. Această formă de respect subliniază de fapt luptele pe care le-au dus Bogdan I pentru independență. Pentru că ne aflăm în an Centenar nicicând mai mult decât acum trebuie să simțim nevoia să ne aminmtim, să-i evocăm pe toți cei care au contribuit la consolidarea acestui stat. Statuile dintr-un oraș sunt de fapt porți către istorie sunt acele monumentte care ne duc cu gândul spre un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat, sunt monumente care au rol nu doar decorativ sau comemorativ ele transmit un mesaj direct fie că-este mesajul pe piatră, pe marmură sau pur și simplu prin semnificația lui și acest mesaj este nevoia de neuitare. Iar dumneavoastră stimați rădăuțeni nu vă uitați trecutul. Trebuie să postrăm istoria permament în amintirea noastră și asta se cuvine să facem”, a spus Adomnicăi. Ea l-a felicitat pe primarul Nistor Tătar pentru că ”ați înțeles că orașul trebuie modernizat dar nu trebuie uitată istoria orașului iar statuia pe care azi o avem în centru este un simbol care trebuie păstrat și transmis mai departe”.

Tătar: ”Noi cei din administrația publică locală trebuie să depunem eforturi financiare dar și pasiune pentru ca împreună cu consilierii locali cu ocazia Centenarului să păstrăm și să dezvoltăm municipiul Rădăuți”

Primarul Nistor Tătar a ținut să evidențieze importanța reabilitării statuii ecvestre a lui Bogdan Vodă arătând că tinerii în special trebuie să cunoască istoria și cultura orașului. ”Un oraș fără ca tinerii să cunoască istoria și cultura nu va exista. Acum în anul Centenar trebuie să ținem cont tot mai mult de acest lucru. Datoria noastră este ca în continuare să dezvoltăm acest spirit patriotic și de cunoaștere la tinerii noștri. Avem o deosebită plăcere să vă avem aici printre noi la statuia ecvestră a lui Bogdan Vodă care pune în valoare și parcul din zonă. Bogdan Vodă este o emblemă pentru municipiul Rădăuți. Bogdan Vodă este Întemeietorul Moldovei primul stat cu capitala la Baia. Mulțumesc tuturor celoir care s-au implicat în proiectul de reabilitare a ansamblului statuar inclusiv constructorului care a terminat treaba într-un an și jumătate pentru a pune în valoare această statuie. Trebuie să spun că Bogdan I a fost primul care a transformat biserica Bogdana în mănăstire. În această mănăstire a fost înființată episcopia Rădăuțiului de către Alexandru cel Bun strănepotul lui Bogdan I. Noi cei din administrația publică locală trebuie să depunem eforturi financiare dar și pasiune pentru ca împreună cu consilierii locali cu ocazia Centenarului să păstrăm și să dezvoltăm municipiul Rădăuți”, a spus Nistor Tătar. Primarul a mai adăugat că Rădăuțiul trebuie să rămână ”o perlă a Bucovinei”.

Iustin Dragomir: ”Am refăcut statuia lui Bogdan cu cheltuială și cu multă responsabilitate și dragoste față de acest oraș”

Starețul Mănăstirii Bogdana, arhimandritul Iustin Dragomir, a felicitat autoritățile locale pentru că s-au implicat în reabilitarea statuii lui Bogdan Vodă arătând că ”era o necesitat și o urgență”. ”Am refăcut statuia lui Bogdan cu cheltuială și cu multă responsabilitate și dragoste față de acest oraș. Bine ar fi dacă am reface și istoria”, a spus arhimandritul Iustin.