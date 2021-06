Monica Anghel a împlinit 50 de ani pe data de 1 iunie. Numărul nu o sperie și își întâmpină anii cu seninătate. A făcut vaccinul anti-Covid, alături de familia sa, și a început să cânte la evenimente, notează click.ro.

”În copilărie îmi plăcea să îmi petrec timpul cu ai mei, dar ieșeam la joacă și cu cei de vârsta mea. Fratele meu, Alexandru, este cu 12 ani mai mic decât mine și eram ca o mămică mai mică pentru el. Am făcut și năzbâtii. Pe masa de lucru a tatălui meu, care e sculptor, mi-am rănit corpul, mi-am julit fața. Tata avea dălțile acolo, am luat și eu una și mi-am <sculptat> mâna. Vă dați seama ce s-a întâmplat”, ne-a povestit Monica Anghel, când am rugat-o să rememoreze povești din copilărie.

Despre fiul ei, Aviv, Monica are numai cuvinte de laudă. „Aviv este cuminte. Merge la școală, face sport și acum tocmai voiam să îi spun să studieze la pian”, a declarat Monica Anghel, în timpul discuției telefonice cu Click!.

