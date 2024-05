Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai consolidate cupluri din showbiz-ul românesc. La începutul anului următor urmează să se împlinească trei decenii de când se iubesc. Recent, actrița a vorbit despre începutul relației lor și cum după 11 ani au reușit să devină soț și soție, notează click.ro.

„Ne-am găsit tot la un spectacol, evident, eu prezentam, el cânta. Am zis că rămânem împreună: ne-am îndrăgostit. Și am rămas împreună, am făcut acel spectacol de multe ori, erau spectacolele de noapte din barurile de noapte care au fost o obișnuință a Bucureștiului foarte mult timp. Iar după Revoluție s-a mai menținut încă vreo 12 ani. Ne-am împrietenit, apoi a venit o vară în care am început să fim împreună efectiv, vara lui ’95 și apoi ne-am mutat în București împreună la aceeași gazdă și apoi ne-am făcut casa, ne-am luat casa și ușor – ușor am zis că în doi e mai simplu dacă tragem la aceeași căruță. Ne-am învățat unul pe celălalt, el mi-a dat sfaturi pe muzică, eu i-am dat sfaturi pe teatru”, a explicat Monica Davidescu, într-un interviu unica.ro, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

