Gentile de dama ale vedetelor din Romania costa o avere. Afla si tu care sunt cele mai permisive femei din showbizul romanesc atunci cand vine vorba de banii aruncati pe astfel de accesorii.

Unele genti de dama ajung sa coste sume de-a dreptul incredibile, fiind mai scumpe decat un apartament. Iata cat costa posetele pe care le poarta cu atata nonsalanta vedetele romanesti pe brate.

Monica Gabor – 50.000 euro

Monica a fost vazuta nu doar odata in public cu accesorii de lux ale caror preturi ar provoca invidie chiar si in randul celor mai bogate femei din Romania. Insa unul dintre cele mai extravagante accesorii este poseta sa Hermes, roz aprins, pe care a dat nu mai putin de 50.000 euro.

In colectia sa mai are insa cateva genti de dama de la Hermes care costa in jur de 7000 de euro fiecare.

Cristina Rus – 5000 de euro

Cristina a dezvaluit de foarte multe ori in declaratiile din presa ca nu ii place sa se imbrace cu orice si sa poarte accesorii ieftine. Tocmai de aceea, una dintre posetele sale de la Chanel costa nici mai mult nici mai putin de 2500 de euro. Insa aceasta nu este singura. Doar colectia Chanel valoreaza mai mult de 5000 de euro. Iar artista poarta si alte branduri extrem de cunoscute pe piata, pretul acestora variind de la cateva sute la alte cateva mii de euro.

Mihaela Radulescu – 2500 euro

Mihaela nu putea sa se lase mai prejos, asa incat plicurile si gentile sale de la Chanel sunt un alt exemplu de opulenta. O simpla poseta de seara din garderoba si colectia de accesorii ale Mihaelei costa 2500 de euro.

Insa aceasta nu este singura. Vedeta si-a achizitionat mai mult de 20 de modele de genti de firma, de-a lungul timpului, conform declaratiilor sale acestea depasind valoarea de 50.000 euro.

Andreea Marin – 15.000 euro

Un alt accesoriu Hermes, o poseta extrem de eleganta a Andreei Banica face furori la fiecare eveniment la care prezentatoarea se afiseaza. In plus, pe langa aceasta achizitie, dressingul sau mai contine cateva piese Chanel. Fiecare dintre posetele Andreei depasesc 2000 de euro.

Delia – 15.000 euro

Delia a primit chiar cadou o geanta de dama Chanel in valoare de peste 15.000 de euro. Iar pe langa aceasta vedeta a spus chiar in cadrul unor discutii TV faptul ca ea nu isi ascunde pasiunea pentru gentile scumpe, cumparandu-si de fiecare data cand simte nevoia cate o poseta noua. Acestea pot ajunge sa coste chiar cat o garsoniera, glumea colegul sau de emisie, Mihai Bendeac. Iar Delia a aprobat zambitoare, spunand ca intreaga sa colectie probabil valoreaza mult peste pretul unui apartament in Capitala.

Alte vedete care cheltuie sume impresionante pe gentile lor

Printre alte vedete care cheltuie anual mii de euro pe accesorii de lux si pe haine de firma se afla si Bianca Dragusanu. Aceasta a spus in nenumarate randuri la TV faptul ca ea nu imbraca niciodata o rochie de doua ori, iar calitatea pentru ea este extrem de importanta.

Astfel, posetele Chanel de 3000 de euro sau accesoriile si bijuteriile Hermes nu se ascund nici de ea. De asemenea, femeile din politica nu s-au rusinat nici ele sa se etaleze cu posete de mii de euro, Elena Udrea aparand la diverse evenimente de-a lungul timpului cu posete de 7000 de euro sau Elena Basescu fiind surprinsa in fotografii cu diverse posete Chanel, care costa circa 2500 euro fiecare.

Andreea Raicu are si ea in colectia sa o poseta Hermes Birking Black in valoare de aproximativ 7000 de euro, dar si diverse piese din colectiile Chanel.