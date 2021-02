Are 64 de ani, o viață ca în filme și o relație de 39 de ani cu Victor, cel care i-a devenit soț în 1988! Monica Tatoiu este o femeie împlinită și vorbește cu sufletul despre asta.

Exclusiv pentru Click!, femeia de afaceri a mărturisit faptul că dacă nu există încredere și respect reciproc într-o căsnicie care ar trebui să fie ca un parteneriat, aceasta nu ar putea dura. Iar experiența ei de viață spune totul.

Ați lucrat mai bine de 12 ani în industria de beauty! Ce ritual de frumusețe aveți dumneavoastră? Sunteți adepta produselor scumpe sau folosiți și leacuri băbești, să le spunem așa, în materie de frumusețe? Cum vă mențineți în formă, de fapt​

De când am plecat de la Oriflame folosesc doar Hofigal, monodozele Q10 și monodozele cu spirulină și crema de contur ochi. Pentru produse de soare, doar Uriage și Lovea. Din cauza psoriazis-ului am nevoie de șampoane dermato-cosmetice, Ducray. Parfumul meu preferat, Jean Louis Scherer, 1 și 2. Hofigal are cele mai performante creme. Bate orice. Le duc de fiecare dată în America la prietenele mele. Brandul va dispărea după moartea fondatorului, domnul academician Manea.

Ce sfaturi le dați tinerilor de azi care pleacă la drum într-o căsnicie pentru a avea o căsătorie de lungă durată?

Nu vă grăbiți cu făcutul de copii și căsătoria. Crește speranța de viață. Când o faci, gândește-te cum veți arăta împreună peste 30 de ani. Și, neapărat, uitați-vă la familia partenerului, mai ales la mamă. Ca să știți ce o să iasă la suprafață după ce consumați mierea!

Ce personaj din showbiz vă enervează cel mai tare?

Nu mă enervează decât politicienii. Cei din showbiz te fac să razi sau să plângi. Enervarea nu are loc!

