Cinemateca TIFF anunță o proiecție specială la București a hipnotizantului Moonage Daydream, un film care explorează geniul creativ al lui David Bowie cum nici o altă producție nu a făcut-o până acum. O odisee cinematografică aflată la granița dintre documentar și imaginație, Moonage Daydream este regizat de Brett Morgen, cunoscut pentru Cobain: Montage of Heck, un documentar despre liderul formației Nirvana, sau Jane, care spune povestea lui Jane Goodall, cercetătoarea pionieră în studiul primatelor.

Proiecția va avea loc vineri, 16 septembrie, de la ora 20:00, la CINEPLEXX Băneasa, în inegalabilul format audio Dolby Atmos de pe sala ULTRA, unde spectatorii vor avea parte de o experiență de vizionare cu adevărat impresionantă.

Filmul va fi urmat de o petrecere tematică în Control Club (Strada Constantin Mille 4) începând cu ora 23:00, unde accesul se va face pe baza biletului la film.

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul www.cineplexx.ro, din aplicația gratuită de mobil Cineplexx sau direct de la casele de bilete din cinema. Costul unui bilet la „Moonage Daydream” este de 70 de lei.

David Bowie a fost unul dintre cei mai prolifici, extravaganți și inovatori artiști ai erei moderne, considerat unul dintre creatorii curentului glam rock. Cu o carieră de peste 5 decenii, începută în anii ’70, Bowie este autorul unor hituri precum Space Oddity, Ashes to Ashes, Let’s Dance, Under Pressure sau Heroes, și creatorul unor personaje iconice precum Ziggy Stardust sau The Thin White Duke. E cunoscut și pentru rolurile principale jucate în filme precum The Man Who Fell to Earth (1976), Just a Gigolo (1978), Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983) sau Labyrinth (1986). Munca lui a fost recompensată cu Premii Grammy, BAFTA sau Globurile de Aur, iar muzicieni precum Nirvana, Madonna sau U2 au declarat că David Bowie le-a influențat profund carierele. A vândut peste 140 de milioane de albume în toată lumea.

În 2017, după moartea artistului, familia și managerii lui Bowie i-au dat acces total regizorului Brett Morgen la arhivele Bowie, inclusiv la înregistrări originale ale muzicii sale. Timp de 5 ani, Morgen a creat o experiență cinematografică care depășește limitele oricărui gen și care explorează mai multe laturi ale artistului, de la spiritualitate până la creativitate. Moonage Daydream ni-l arată pe David Bowie așa cum a vrut el să îl vedem. Filmul a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2022.

Trailerul filmului poate fi urmărit aici.

Pe 16 septembrie va avea loc și lansarea internațională, în varianta digitală, a unui album muzical cu același nume. Discul va cuprinde piese rare cântate de Bowie, înregistrări live și noi remixuri ale celor mai cunoscute hituri ale artistului, care se pot auzi și pe coloana sonoră a filmului.

Proiecția Moonage Daydream face parte dintr-o inițiativă a Cinematecii TIFF, care își propune să organizeze lunar evenimente specială prin care să aducă în fața publicului filme rare.

Seara de 16 septembrie este una importantă pentru cinefilii români. Pe lângă proiecția de la Cineplexx Băneasa, aceștia sunt așteptați în mai multe cinematografe din București, Timișoara și Cluj-Napoca la Noaptea Albă a Filmului Românesc, dedicată celor mai recente producții autohtone.

Cinemateca TIFF și Noaptea Albă a Filmului Românesc sunt proiecte organizate de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc