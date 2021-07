Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca aflați în serviciul de patrulare pe DN2K, din com. Arbore, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui moped care nu a oprit, acesta fiind blocat și oprit după aproximativ un km.

Conducătorul mopedului a fost identificat ca fiind un bărbat de 45 ani, din com. Botoșana, iar cu ocazia verificării s-a constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 0.73 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice.

La data de 08.07.2021, ora 01.20, a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 ore, față debărbatul de 45 de ani, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „conducere fără permis” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.